Ивано-Франковск попал под масштабный удар россиян: что интересует врага в этом городе (фото)

Зачем Россия бомбит Ивано-Франковск

Под утро 21 июля Ивано-Франковск пережил самый масштабный обстрел за всю войну. Россияне совершили комбинированную атаку на город — били ракетами и "шахедами". В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Почему оккупанты целенаправленно атаковали этот западноукраинский город? "Телеграф" разбирался в причинах.

Атака 21 июля

Около трех ночи над Ивано-Франковском прогремели первые взрывы. Воздушная тревога началась в 02:34 и продолжалась более двух часов. Для атак российская армия применяла сразу несколько видов вооружения: ударные дроны Shahed, крылатые ракеты Х-101, ракеты типа "Кинжал" и стратегическую авиацию.

Местные власти сообщили о четырех пострадавших среди мирного населения и повреждении частных домов и инфраструктурных объектов. Зафиксировано попадание в черте города и вокруг него.

В сети показали карту ориентировочного маршрута воздушных целей во время атаки РФ в понедельник. Вот как выглядело движение "шахедов" и ракет:

Движение ракет и БПЛА во время атаки 21 июля

Промышленное сердце Прикарпатья

Ивано-Франковск – это промышленный центр с десятками заводов и предприятий. Здесь работают машиностроительные, металлообрабатывающие, химические предприятия, которые после 24 февраля во многом переориентировались на нужды армии.

В частности, Ивано-Франковский арматурный завод – один из крупнейших в Украине производителей трубопроводной арматуры для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, химической промышленности. На заводе работает более 900 человек.

Энергетический узел

В городе расположена городская электростанция (ныне "Облэнерго"), которая снабжает электроэнергией не только Ивано-Франковск, но и окружающие районы. Также здесь проходят важные электрические сети, соединяющие западную Украину.

Кроме того, город является центром газораспределительной сети — здесь расположен Ивано-Франковский филиал "Газмережі", обеспечивающий газом сотни тысяч потребителей в регионе.

Газораспределительные сети

Транспортные ворота на Запад

Географически Ивано-Франковск – это ворота в Европу. Через область проходят дороги в Польшу, Словакию, Венгрию. Именно по этим путям в Украину поступает военная помощь от стран НАТО.

Ивано-Франковск на карте

Железнодорожный узел: Центральная железнодорожная станция Ивано-Франковска соединяет город со всеми направлениями как в сторону границы, так и вглубь Украины. Именно поэтому 11 марта российские агенты устроили теракт у вокзала.

Автомобильные пути: Через город проходят трассы в Венгрию, Словакию и Польшу. Этими путями в Украину поступает военная помощь от стран НАТО.

Аэропорт: Ивано-Франковский международный аэропорт остается под прицелом с начала полномасштабного вторжения. В первые дни войны именно его уничтожение являлось одним из приоритетов для врага. Хотя гражданский аэропорт Ивано-Франковска сейчас не работает, его инфраструктура остается стратегически важной.

Психологическое давление на тыл

РФ все чаще атакует не только прифронтовые города, но и относительно безопасные регионы. Цель таких атак – подорвать доверие к системе ПВО, посеять панику среди населения и создать ощущение опасности даже вдали от линии фронта.

Прицельная атака по западу

В этом году Ивано-Франковская область уже попадала под массированные обстрелы. В частности, 29 июня российские ракеты также поражали объекты в области. По всей вероятности, враг стремится вывести из строя объекты, которые используются для координации тылового обеспечения и логистики.

Кроме того, атаки на Ивано-Франковск — это часть общей российской стратегии. Каждый удар по городу – это попытка взорвать обороноспособность Украины. Уничтожить энергетику, остановить заводы, перекрыть пути снабжения оружием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Винница под прицелом вражеских дронов. Мы рассказывали, почему россияне бъют по этому городу.