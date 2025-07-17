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Хто наступний чергуватиме після Келлога? Українці жартують про відʼїзд спецпредставника США

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Меми про від'їзд Кіта Келлога Новина оновлена 17 липня 2025, 16:31
Меми про від'їзд Кіта Келлога. Фото Колаж, "Телеграф"

Келлог пробув в Україні три дні

Від'їзд спецпредставника США Кіта Келлога з України надихнув українців на хвилю мемів. Адже саме в цей період Росія не здійснювала масованих атак на Київ та країну в цілому, які прогнозував штучний інтелект.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про Келлога. Зауважимо, що приїхав він до України 14 липня, у понеділок, але пробув в Києві не тиждень, як планувалось, а три дні.

Відомо, що Келлог поїхав з України у середу, 16 липня. Про його від'їзд ще офіційно не повідомляли, однак ЗМІ з посиланням на джерела підтверджують цю інформацію. Цікаво, що за період перебування спецпредставника в Україні не було масованих комбінованих ударів по Києву та країні в цілому. Українці навіть показали мапу польоту "шахедів", які літали на сході, півдні та трохи в центрі країни.

Меми про від'їзд Келлога
Меми про від'їзд Келлога

Були і культові меми зі скриншотом з психологічного трилера "Острів проклятих" з Леонардо Ді Капріо. На них зображена реакція українців, які дізнались, що Келлог поїхав з Києва. На тлі цього його навіть порівнювали з системами ППО Patriot.

"Україна втратила найкраще ППО. Patriot? Ні, Келлог поїхав з Києва", — йдеться у мемі.

Келлог поїхав з України, меми
Келлог поїхав з України, меми
Меми про від'їзд Келлога
Келлог поїхав з України, меми
Меми про від'їзд Келлога

У мемах українці навіть показали "Журнал чергувань посадовців США з метою запобігання атак РФ". Враховуючи те, що Кремль не здійснював масовані нальоти, приїзд людей з адміністрації Трампа дійсно можна було б вважати таким заходом.

Келлог поїхав з України, меми
Журнал чергувань посадовців США з метою запобігання атак РФ

Нагадаємо, що українці також жартували і про приїзд Кіта Келлога в Україну. Найдотепніші меми були пов'язані з його іменем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці бурхливо відреагували на заяви президента США Дональда Трампа і створили дотепні меми.

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#Україна #США #Меми #Кіт Келлог