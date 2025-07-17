Хто наступний чергуватиме після Келлога? Українці жартують про відʼїзд спецпредставника США
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Келлог пробув в Україні три дні
Від'їзд спецпредставника США Кіта Келлога з України надихнув українців на хвилю мемів. Адже саме в цей період Росія не здійснювала масованих атак на Київ та країну в цілому, які прогнозував штучний інтелект.
"Телеграф" зібрав найкращі меми про Келлога. Зауважимо, що приїхав він до України 14 липня, у понеділок, але пробув в Києві не тиждень, як планувалось, а три дні.
Відомо, що Келлог поїхав з України у середу, 16 липня. Про його від'їзд ще офіційно не повідомляли, однак ЗМІ з посиланням на джерела підтверджують цю інформацію. Цікаво, що за період перебування спецпредставника в Україні не було масованих комбінованих ударів по Києву та країні в цілому. Українці навіть показали мапу польоту "шахедів", які літали на сході, півдні та трохи в центрі країни.
Були і культові меми зі скриншотом з психологічного трилера "Острів проклятих" з Леонардо Ді Капріо. На них зображена реакція українців, які дізнались, що Келлог поїхав з Києва. На тлі цього його навіть порівнювали з системами ППО Patriot.
"Україна втратила найкраще ППО. Patriot? Ні, Келлог поїхав з Києва", — йдеться у мемі.
У мемах українці навіть показали "Журнал чергувань посадовців США з метою запобігання атак РФ". Враховуючи те, що Кремль не здійснював масовані нальоти, приїзд людей з адміністрації Трампа дійсно можна було б вважати таким заходом.
Нагадаємо, що українці також жартували і про приїзд Кіта Келлога в Україну. Найдотепніші меми були пов'язані з його іменем.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці бурхливо відреагували на заяви президента США Дональда Трампа і створили дотепні меми.