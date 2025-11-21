Блекаути вдарять по олії: на скільки вона подорожчає до кінця року

З початку року вартість олії і так зросла на 14%

До кінця року в Україні через відключення електрики можуть зрости ціни на олію. Проте, експерти не рекомендують робити запаси цього продукту.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів генеральний директор "Укроліяпрому" Степан Капшук.

Детальніше читайте у матеріалі: " Популярний продукт подорожчає: експерти розповіли всю правду про ціни та вплив блекаутів "

За словами експерта, відключення електроенергії в Україні створюють нові виклики для виробників. Для олійних заводів стабільне електропостачання є критично важливим і кожна його зупинка призводить до збитків.

Блекаути – це зупинка. Зупинка завжди ризикована, тому що це не автомобіль, який можна зупинити на світлофорі. Заводу потрібно щонайменше доба, щоб розвантажити всі цехи Степан Капшук

Усі підприємства мають генератори у разі аварійних відключень. Але повне перемикання на генераторну енергію коштує дуже дорого.

В Україні подорожчає олія

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук наголосив, що витрати на електроенергію та використання резервних генераторів закладаються у ціну продукції.

Ціна на олію може зрости на 10-15% до кінця року, не більше. Швидше за все, на 10% Денис Марчук

За даними статистики, за дев’ять місяців 2025 року вартість соняшникової олії зросла на 14%. Для порівняння, у 2024 році продукт подорожчав на 19% через зниження врожаю насіння, а у 2023-му через великий урожай, навпаки, знизився на 18%.

У листопаді 2025 року середня вартість літра продукту сягнула близько 83 гривень. Ціна "смаженої" олії складає близько 100 гривень, а рафінованої та сирої — 70 гривень.

Ціни на соняшникову олію в українських магазинах

