Активісти вимагають зробити одну термінову річ із головним вокзалом Харкова: що їм не сподобалося (фото)

Громадськість проти радянщини

Червоний прапор і напис про "совєтскую родіну" досі зустрічають пасажирів у центральному залі вокзалу "Харків-Пасажирський". Радянські зображення залишаються на стелі, попри війну та декомунізаційні рішення.

Що треба знати:

Символіка СРСР досі на стелі

Активісти звернулися до Укрзалізниці

У 2023 році з фасаду вокзалу вже прибрали серпи й молоти

На це звернули увагу активісти з громадської організації "Деколонізація. Україна". Вони вимагають негайно зафарбувати символіку і вже направили офіційне звернення до Укрзалізниці з вимогою прибрати елементи, які вважають неприйнятними.

За інформацією активістів, на стелі залу залишився розпис із червоним прапором і написом "за совєтскую родіну". Саме під цими зображеннями проходять тисячі пасажирів щодня.

Стеля головного залу Харківського вокзалу

Радянські розписи на стелі Харківського вокзалу

Представники організації заявили, що вже звернулися до Укрзалізниці. У зверненні вони вимагають негайно зафарбувати цей елемент інтер’єру та прибрати радянську символіку з публічного простору вокзалу.

Активісти наголошують, що такі зображення є неприйнятними для міста, яке живе в умовах війни. Вони зазначили, що символи СРСР не мають залишатися у громадських місцях.

Інтер’єр головного залу харківського вокзалу оформлений у стилі соцреалізму. Там розміщено кілька плафонів, серед яких "Шахтарі" та "Урожай". Авторство цих робіт приписують Івану Радоману.

Також у залі є плафони "Перемога" та зображення заводу, схожого на Харківський турбінний. Їх пов’язують з Євгеном Лансере-молодшим.

Окрім цього, біля головного входу вокзалу встановлені скульптури колгоспниці та солдата. Поруч також розміщені фігури шахтаря та вчительки.

У вересні 2023 року з фасаду вокзалу вже демонтували серпи й молоти. Водночас активісти заявляють, що цих кроків недостатньо, оскільки радянська символіка залишається всередині будівлі.

