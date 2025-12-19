Активісти вимагають зробити одну термінову річ із головним вокзалом Харкова: що їм не сподобалося (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Громадськість проти радянщини
Червоний прапор і напис про "совєтскую родіну" досі зустрічають пасажирів у центральному залі вокзалу "Харків-Пасажирський". Радянські зображення залишаються на стелі, попри війну та декомунізаційні рішення.
Що треба знати:
- Символіка СРСР досі на стелі
- Активісти звернулися до Укрзалізниці
- У 2023 році з фасаду вокзалу вже прибрали серпи й молоти
На це звернули увагу активісти з громадської організації "Деколонізація. Україна". Вони вимагають негайно зафарбувати символіку і вже направили офіційне звернення до Укрзалізниці з вимогою прибрати елементи, які вважають неприйнятними.
За інформацією активістів, на стелі залу залишився розпис із червоним прапором і написом "за совєтскую родіну". Саме під цими зображеннями проходять тисячі пасажирів щодня.
Представники організації заявили, що вже звернулися до Укрзалізниці. У зверненні вони вимагають негайно зафарбувати цей елемент інтер’єру та прибрати радянську символіку з публічного простору вокзалу.
Активісти наголошують, що такі зображення є неприйнятними для міста, яке живе в умовах війни. Вони зазначили, що символи СРСР не мають залишатися у громадських місцях.
Інтер’єр головного залу харківського вокзалу оформлений у стилі соцреалізму. Там розміщено кілька плафонів, серед яких "Шахтарі" та "Урожай". Авторство цих робіт приписують Івану Радоману.
Також у залі є плафони "Перемога" та зображення заводу, схожого на Харківський турбінний. Їх пов’язують з Євгеном Лансере-молодшим.
Окрім цього, біля головного входу вокзалу встановлені скульптури колгоспниці та солдата. Поруч також розміщені фігури шахтаря та вчительки.
У вересні 2023 року з фасаду вокзалу вже демонтували серпи й молоти. Водночас активісти заявляють, що цих кроків недостатньо, оскільки радянська символіка залишається всередині будівлі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що метро Харкова здатне витримати ядерний вибух. Комаров розказав, у чому секрет.