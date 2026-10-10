"Є суттєві розбіжності у поглядах": Гончаренко розповів про плани після виключення з "ЄС"

Політик вважає, що дискусія про мир в Україні потрібна

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Народний депутат України Олексій Гончаренко, якого виключили з фракції "Європейська солідарність" за оприлюднений ним "мирний план", поки не збирається займатись створенням депутатських груп в парламенті або будь-яких інших політичних об'єднань. Він переконаний, що для початку потрібно припинити російсько-українську війну.

Про це народний обранець розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За його словами, наразі жодних конкретних планів, домовленостей чи підготовки спільних з іншими політиками проєктів він зараз не має.

Гончаренко зазначив, що вважає себе амбітним політиком. Але зараз він сфокусований на можливості зупинки війни між Україною та РФ.

"Я думаю, що я можу багато зробити для держави та українців, і я думаю, що певна кількість колег-депутатів поділяє мої погляди. Однак у той же час жодних конкретних планів, домовленостей чи тим паче підготовки проєктів зараз немає. Колеги-депутати та більш широка кількість людей знають, що я завжди відкритий до співпраці з питань, які дійсно приносять користь нашій державі, і мирному процесу, в який ми залучені", — пояснив нардеп.

Він наголосив, що зараз для України головним є припинення бойових дій. А після цього можна буде розмірковувати над подальшими кроками.

"Я вважаю, що для нас найголовніше зараз досягнення миру, і я щиро вірю, що маю зробити все від мене залежне для досягнення цього миру. І вже після припинення вогню та інших речей варто буде задуматися, що буде на наступних виборах, яка буде моя роль у повоєнній Україні і тому подібне", — сказав Гончаренко.

Олексій Гончаренко

Він підкреслив, що не збирається об'єднуватись з Данилом Гетманцевим та мером Харкова Ігорем Тереховим, які також виступили за "компроміс" з Росією. За словами нардепа, зараз Україні дійсно потрібна відверта дискусія про припинення війни.

"У мене є суттєві розбіжності у поглядах з паном Гетманцевим, і ми, насправді, взагалі не спілкуємося. З мером Харкова, паном Тереховим, я останній раз розмовляли в січні. Але водночас я вважаю, що дискусія про мир дійсно потрібна. І те, що я її зміг підняти серед політичних кіл, це вже суттєвий прогрес. І важливо розуміти, що якщо ті чи інші політики в таких умовах підтримують досягнення миру, це автоматично не означає "союзу", "коаліції" чи будь-якого іншого формату співпраці між нами", — пояснив Гончаренко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з партією Гетманцева та мера Харкова і чи є там місце Олексію Гончаренку.