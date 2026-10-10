"Есть существенные разногласия во взглядах": Гончаренко рассказал о планах после исключения из "ЕС"

Политик считает, что дискуссия о мире в Украине нужна

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который был исключен из фракции "Европейская солидарность" за обнародованный им "мирный план", пока не собирается заниматься созданием депутатских групп в парламенте или каких-либо других политических объединений. Он убежден, что для начала следует прекратить российско-украинскую войну.

Об этом народный избранник рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". По его словам, пока никаких конкретных планов, договоренностей или подготовки совместных с другими политиками проектов у него сейчас нет.

Гончаренко отметил, что считает себя амбициозным политиком. Но сейчас он сфокусирован на возможности остановки войны между Украиной и Россией.

"Я думаю, что я могу многое сделать для государства и украинцев, и я думаю, что определенное количество коллег-депутатов разделяет мои взгляды. Однако в то же время никаких конкретных планов, договоренностей или тем более подготовки проектов сейчас нет. Коллеги-депутаты и более широкое количество людей знают, что я всегда открыт к сотрудничеству по вопросам, действительно приносящим пользу нашему государству, и мирному процессу, в который мы вовлечены", — пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что сейчас для Украины главным является прекращение боевых действий. А после этого можно будет размышлять над дальнейшими шагами.

"Я считаю, что для нас самое главное сейчас достижение мира, и я искренне верю, что должен сделать все от меня зависящее для достижения этого мира. И уже после прекращения огня и других вещей стоит задуматься, что будет на следующих выборах, какая будет моя роль в послевоенной Украине и тому подобное", — сказал Гончаренко.

Алексей Гончаренко

Он подчеркнул, что не собирается объединяться с Данилом Гетманцевым и мэром Харькова Игорем Тереховым, которые также выступили за "компромисс" с Россией. По словам нардепа, сейчас Украине действительно нужна откровенная дискуссия о прекращении войны.

"У меня существенные разногласия во взглядах с господином Гетманцевым, и мы, на самом деле, вообще не общаемся. С мэром Харькова, господином Тереховым, я в последний раз разговаривали в январе. Но в то же время я считаю, что дискуссия о мире действительно нужна. И то, что я смог ее поднять среди политических кругов, это уже существенный прогресс. И важно понимать, что если те или иные политики в таких условиях поддерживают достижение мира, это автоматически не означает "союз", "коалицию" или какого-либо другого формата сотрудничества между нами", — пояснил Гончаренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит с партией Гетманцева и мэра Харькова и есть ли там место Алексею Гончаренко.