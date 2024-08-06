Грозовые ливни и новая волна потепления: в каких областях изменится погода до конца недели

Синоптики дали прогноз погоды на 6-9 августа

До конца рабочей недели в Украине ожидаются грозовые ливни, а также повышение температуры воздуха. В ряде областей столбики термометров будут достигать +32 градуса.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцетра. По данным синоптиков, самым жарким днем станет пятница, 9 августа.

В период с 6 по 9 число этого месяца дождливая погода затронет практически все области. Преимущественно осадки будут в западной части Украины.

Так, во вторник, 6 августа, в большой части страны пройдут дожди. Температура воздуха при этом будет значительно отличаться. На юге и востоке — до +29 градусов, в центре и в северных областях — до +27, а в западной части — до +22 градусов.

7 августа дождливая погода затронет центральную, северную и немного восточную область страны. Температура воздуха будет от +25 до +28 градусов, а на юге — до +31.

В четверг, 8 августа во всех областях синоптики обещают облачную погоду без осадков. Столбики термометров будут показывать чуть больше градусов, нежели в предыдущий день. К примеру, в западных областях температура воздуха будет подниматься до +28, на юге — до +31, в центре — до +27..+29 градусов, в северных областях — до +26, а в восточной части — до +28.

9 августа станет самым жарким днем этой недели. В западных и центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха на юге достигнет +32 градусов. В остальной части страны будет от +27 до +29 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что геофизик Владимир Шляховой прогнозирует "разрушительное" землетрясение в Украине в ближайшие годы. Он назвал области, которые оказались под угрозой.