Украина предлагает Португалии помочь в ликвидации лесных пожаров: у наших спасателей есть уникальный опыт

У ГСЧС есть специализированный самолет

Украина предложила Португалии помощь в тушении лесных пожаров Они охватили центральную и северную часть страны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он по поручению президента встретился с чрезвычайным и полномочным послом Португальской Республики Антониу Вашко Алвеш Машадом.

Глава МВД подчеркнул, что, к сожалению, в результате пожаров в Португалии есть погибшие и травмированные. Жара и шквальный ветер усложняют тушение огня.

Клименко заявил, что ГСЧС имеет специализированный пожарный самолет и подготовленных специалистов для работы в таких условиях. Во время полномасштабного вторжения украинские спасатели получили уникальный опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Министр отметил, что Украина готова помогать своим партнерам в беде.

Игорь Клименко и Антониу Вашко Алвеш Машад

Напомним, в центральной и северной Португалии бушуют лесные пожары. Число жертв уже достигло семи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Португалия завершила передачу Украине шести ранее подаренных пожарных вертолетов Ка-32 российского производства, приобретенных португальским правительством в 2006 году. Последний грузовик с частями вертолета отбыл в Украину 6 сентября.