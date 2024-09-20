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Украина предлагает Португалии помочь в ликвидации лесных пожаров: у наших спасателей есть уникальный опыт

Автор
Андрей Мулько
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Автор
Лесной пожар Новость обновлена 20 сентября 2024, 14:08
Лесной пожар. Фото Коллаж "Телеграфа"

У ГСЧС есть специализированный самолет

Украина предложила Португалии помощь в тушении лесных пожаров Они охватили центральную и северную часть страны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он по поручению президента встретился с чрезвычайным и полномочным послом Португальской Республики Антониу Вашко Алвеш Машадом.

Глава МВД подчеркнул, что, к сожалению, в результате пожаров в Португалии есть погибшие и травмированные. Жара и шквальный ветер усложняют тушение огня.

Клименко заявил, что ГСЧС имеет специализированный пожарный самолет и подготовленных специалистов для работы в таких условиях. Во время полномасштабного вторжения украинские спасатели получили уникальный опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Министр отметил, что Украина готова помогать своим партнерам в беде.

Игорь Клименко и Антониу Вашко Алвеш Машад

Напомним, в центральной и северной Португалии бушуют лесные пожары. Число жертв уже достигло семи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Португалия завершила передачу Украине шести ранее подаренных пожарных вертолетов Ка-32 российского производства, приобретенных португальским правительством в 2006 году. Последний грузовик с частями вертолета отбыл в Украину 6 сентября.

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#Португалия #Пожар #ГСЧС