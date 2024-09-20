Україна пропонує Португалії допомогти в ліквідації лісових пожеж: наші рятувальники мають унікальний досвід

У ДСНС є спеціалізований літак

Україна запропонувала Португалії допомогу в гасінні лісових пожеж. Вони охопили центральну та північну частини країни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він за дорученням президента зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Португальської Республіки Антоніу Вашку Алвеш Машадом.

Голова МВС наголосив, що, на жаль, унаслідок пожеж у Португалії є загиблі та травмовані. Спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню.

Клименко підкреслив, що ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах. За час повномасштабного вторгнення українські рятувальники отримали унікальний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Міністр зазначив, що Україна готова допомагати своїм партнерам у біді.

Ігор Клименко та Антоніу Вашку Алвеш Машад

Нагадаємо, в центральній і північній Португалії вирують лісові пожежі. Кількість жертв вже сягнула семи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Португалія завершила передачу Україні шести раніше подарованих пожежних гелікоптерів Ка-32 російського виробництва, придбаних португальським урядом у 2006 році. Остання вантажівка з частинами вертольота відбула в Україну 6 вересня.