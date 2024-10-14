Без заморозків, але з дощами: яким областям не пощастить з погодою 15 жовтня

Не забувайте парасольку

Україну накрило вже відчутне похолодання з першими заморозками та дощами. Проте у вівторок, 15 жовтня, погода буде не мінусова.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. За прогнозами синоптиків, у вівторок частину України накриють помірні дощі.

Так, на заході країни очікується вночі до +4 градусів, а вдень — до +11 градусів. Протягом дня можливий невеличкий дощ з проясненнями. Заморозки не прогнозуються, але у підніжжя гір може підморозити.

На півночі країні вночі буде до +5 градусі, а вдень — до +12 градусів. Можливі опади, що не оминуть і столиці, проте періодично з-під хмар виглядатиме сонячно.

У східних областях вдень сонце пригріє аж до +16 градусів, а вночі — до +6 градусів. При цьому дощі також прогнозуються з помірною хмарністю.

Центральні та південні області очікує прохолодна ніч у +6 градусів та день у +17 градусів. У цих регіонах синоптики прогнозують незначний дощ та помірну хмарність.

Водночас пориви вітру майже по всій країні протягом дня становитимуть до 12 м/с.

Народні прикмети на 15 жовтня

Зазначається, ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно. А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму. Якщо ж на траві іній — прийдуть заморозки. Навколо місяця кола то до морозів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні погіршиться погода та чого чекати українцям.