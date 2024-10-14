В Украину идут затяжные дожди? Карта и прогноз погоды на 15 октября

Синоптики озвучили прогноз погоды в Украине во вторник, 15 октября

Во вторник, 15 октября, во всех областях Украины пройдут дожди, погода будет облачной с прояснениями. При этом начнутся похолодания, как обещали синоптики.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Затяжные, но небольшие дожди, пройдут по всей территории Украины, однако в некоторых регионах осадков вообще не будет.

На западе Украины ночью температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов, а днем — от +9 до +11 градусов. В Ровно, Хмельницком, Черновцах, Тернополе и Луцке ночью осадков не будет.

В центре Украины днем будет от +11 до +13 градусов, ночью от +5 до +7 градусов. Дождь будет в Киеве и Житомире, без осадков будет в Черкасской и Кировоградской областях ночью.

Теплее всего будет на юге Украины — ночью температура воздуха будет от +7 до +10 градусов, а днем — от +12 до +17 градусов. Ночью облачно с прояснениями и без осадков будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

На востоке Украины температура воздуха ночью будет от +4 до +7 градусов, а днем — от +9 до +15 градусов. Небольшие дожди пройдут в Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской областях.

Ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды украинцам ждать до конца октября и какая средняя температура воздуха ожидается в этом месяце.