Лише у трьох регіонах України не буде морозу найближчими днями (карта)

Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки через сильні заморозки

Найближчими днями в Україні очікується різке похолодання. Антициклон Werner приніс на територію нашої країни холодне повітря з арктичних широт. Лише в трьох регіонах — на півдні, сході та в Криму — найближчими днями не буде морозу.

Протягом вихідних заморозки розповзуться по всій країні. За даними Укргідрометцентру, нічна температура місцями знизиться до -5 градусів.

Погода в Україні 19 жовтня

У західних областях буде сонячно, малохмарно, без опадів. Середня нічна температура повітря становитиме -1…-3 градуси, денна +11…+13 градусів.

Північні області очікує сонячна погода без опадів, місцями з мінливою хмарністю. Нічна температура повітря опуститься до -1…-3 градусів, денна підніметься до +9+11 градусів.

Погода в Україні 19 жовтня, Укргдрометцентр

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, сонячно, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +3 до -3 градусів, денна — від +9 до +11 градусів.

На півдні України буде мінлива хмарність, місцями можливий невеликий дощ. Нічна температура повітря становитиме +5+3 градуси, денна — +11+13 градусів.

На сході також очікується мінлива хмарність та невеликий дощ. Нічна температура повітря буде в межах +5+3 градуси, денна — +7+9 градусів.

Прогноз на 20-23 жовтня

У наступні три доби опадів майже не очікується, лише на сході та південному сході країни у вихідні пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці у західних, Житомирській і Вінницькій областях місцями будуть тумани.

Вночі 20 жовтня в Україні, крім узбережжя морів, на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки 0…-5°. Температура вдень становитиме 7-12° тепла, а 21 жовтня в Україні підніметься до 11-16°.

Погода в Україні 20 жовтня, Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 жовтня, Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 жовтня, Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 жовтня, Укргідрометцентр

Попередження про заморозки

Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки через сильні заморозки вночі 19 та 20 жовтня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Температура повітря може опуститися до 0…-5°.

У Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях 19 жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту (жовтий рівень небезпеки), а 20 жовтня — і в повітрі (помаранчевий рівень) до 0…-3°.

На решті території 20 жовтня на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-3° (жовтий рівень небезпеки).

Синоптики радять бути готовими до різкого похолодання та вжити заходів для захисту рослин від заморозків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як погода впливає на фронт. Опади та морози погіршують просування військової техніки та бійців з обох сторін.