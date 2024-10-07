Коснется не только Дмитрука: Рада планирует принять важное решение насчет беглых нардепов

Постановление должно быть принято в сессионном зале

В Верховной Раде решили исключить сбежавшего из Украины в Великобританию народного депутата Артема Дмитрука из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Также предлагается исключить бежавшего в Румынию нардепа Андрея Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

Соответствующее постановление №12099 от 7 октября зарегистрировано в парламенте. Одним из его инициатором выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Им предлагается внести изменения в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва". Там нардепы могут зафиксировать соответствующие изменения в составе вышеназванных комитетов, в которые входили беглые нардепы.

Следует отметить, что 7 октября стало известно, что Дмитрук дистанционно проголосовал во время заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Глава общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив подчеркнула, что находящийся в розыске нардеп принимал участие в одном заседании с представителями Национальной полиции.

Что известно о Дмитруке

Напомним, информация о его бегстве появилась в СМИ 25 августа. Границу Украины и Молдовы он пересек днем раньше. Как только стало известно о том, что нардепа нет в стране, ему сообщили о подозрении в нападении на сотрудника правоохранительного органа.

ГБР объявило Дмитрука в международный розыск. Там также установили имена лиц, которые помогли организовать его бегство из Украины.

Что известно об Одарченко

Информация о бегстве Одарченко появилась еще 18 сентября. После этого его объявили в международный розыск.

Одарченко подозревается в попытке подкупа экс-председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. По версии следствия, Одарченко дал взятку в эквиваленте 50 тысяч долларов за содействие в выделении средств на ремонт подконтрольного ему университета.

Ранее Одарченко вышел под залог в 15 млн грн и сдал загранпаспорта. Он также не должен был выезжать за пределы Украины без разрешения суда, прибывать в суд по первому требованию, сообщать суд об изменении своего места жительства и воздержаться от общения со свидетелями.