Сморід у квартирах, каналізація у підвалі: на окупованому Донбасі жаліються на РФ (відео)

Грошей на ремонти немає

На Донеччині деякі населені пункти, які окуповані Росією ще з 2014 року, потерпають від комунальних катастроф. Так, у селищі Нове Світло комунікації згнили на стільки сильно, що все тече у підвали.

Про це розповідають місцеві жителі селища на відео, яке опублікував український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський.

"Щоб у мене каналізація не йшла з ванної та унітазу, комунальники зробили так, що все тече у підвал. Сморід стоїть жахливий", — каже чоловік.

Місцеві додають, що від цього тріскаються будинки, а на першому поверсі постійно треба відчиняти вікна — смердить. До того ж через це у квартирах повно комах та комарів, яких навіть холод не відлякує.

"Раптом виявилося, що всі розмови про те, як "прийде Росія і все розквітне", були просто брехнею. Тепер немає ні грошей, ні обладнання, окупаційна влада не проводить жодних ремонтів. І на бандерівців проблеми вже не спишеш, бо жодних бандерівців уже 10 років немає", — пише Казанський.

За його словами, відновлення Донбасу — казки, і вірити в це немає сенсу. Бо Росія не має на це грошей. Окупанти труби в підвалах не можуть відремонтувати, куди вже там цілі міста будувати заново.

При цьому комунальники відкрито кажуть, що немає ні техніки для ремонтів, ні матеріалів, от люди і живуть у каналізаційних відходах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть та чого очікують в окупації жителі Мелітополя.