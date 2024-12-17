Отключения возвращаются: что будет со светом 18 декабря

Отключения будут вводить в течение почти всего дня

Плановые отключения электричества возвращаются в Украину. В среду, 18 декабря, энергетики обещают отсутствие света у половины очереди.

Об этом говорится в сообщении в telegram-канале Укрэнерго. Отключения будут действовать с 7:00 по 20:00.

"Причина ограничений — повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в рабочее состояние.

Как сообщалось ранее, в декабре традиционные очереди отключения света разделили на две подочереди. По словам Укрэнерго, это было сделано для того, чтобы обеспечить более равномерные отключения внутри области и по всей стране.

Изменения ощутят в первую очередь пользователи ДТЭК, для которых минимальный период между отключениями будет задан на уровне 3,5 часа.

Напомним, замминистра энергетики Роман Андарак заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии будут реальностью еще несколько месяцев. Как минимум – до наступления весны.