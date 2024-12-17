Відключення повертаються: що буде зі світлом 18 грудня

Відключення вводитимуть протягом майже всього дня

Планові відключення електрики повертаються до України. У середу, 18 грудня, енергетики обіцяють відсутність світла у половини черги.

Про це йдеться у повідомленні у telegram-каналі Укренерго. Відключення діятимуть з 7:00 до 20:00.

"Причина обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання до робочого стану.

Як повідомлялося раніше, у грудні традиційні черги відключення світла розділили на дві підчерги. За словами Укренерго, це було зроблено для того, щоб забезпечити рівномірніші відключення всередині області та по всій країні.

Зміни відчують насамперед користувачі ДТЕК, для яких мінімальний період між відключеннями буде заданий на рівні 3,5 години.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть реальністю ще кілька місяців. Як мінімум – до настання весни.