Защищали каской и чатом GPT: чем закончился суд по делу об убийстве Фарион (видео)

После решения суда Зинченко прокомментировал, доволен ли он

В четверг, 13 февраля, состоялось судебное заседание по убийству языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко не признает свою вину.

"Телеграф" собрал заявления, раздававшиеся в суде. А также расскажет, что решил суд.

Зинченко усилили охрану

По просьбе адвоката подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко доставили на суд в бронежилете и каске. Это нужно было для безопасности. Кроме этого, под зданием суда была усилена безопасность — дежурила полиция, Нацгвардия и кинологи.

Подозреваемому не понравилось требование дочери Фарион

Перед тем, как начался суд, Зинченко резко осудил дочь языковеда за вымогательство 15 млн грн, которые София Личность к копейке планирует отдать на ВСУ. Подсудимому не понравилось, что дочь Ирины Фарион собиралась летом накануне убийства матери с детьми на море.

София Семчишин ответила на это заявление Зинченко. Она говорит, что если он переживает, что 15 млн грн уйдут на море, которое он у нас забрал, то эта тема закрыта, потому что это травма на всю жизнь.

"Средства пойдут на ВСУ", — дочь убитой Ирины Фарион эмоционально ответила на обвинения Зинченко.

По ее словам, он в своих заметках расписывал папине на "общепонятном" языке инструкцию, как снять средства с крипт.

Зинченко "спортсмен", а соседи курят.

Зинченко также подал два ходатайства. Требует разрешения на совершение звонков отцу, а также простит содержание в камере одного. Адвокат говорит, что Зинченко "спортсмен", а соседи курят.

"Эта пытка! В маленькой камере пачками курят сигареты", — адвокат Зинченко волнуется за здоровье парня.

Между тем, Наталья Романик, адвокат Софии Семчишин, отмечает, что перед законом все равны.

Суд все же разрешил Зинченко звонить по телефону отцу, а вот в камере с курильщиками придется потесниться.

Прокурор выдвинул мотивы Зинченко

Зинченко возненавидел Ирину Фарион из-за защиты украинского языка! Мотив — национальная нетерпимость, прокурор

По его словам, обвиняемый тщательно готовился к убийству: собирал конфиденциальную информацию, данные о месте работы и проживания, подходах и отходах от места преступления, расположении камер видеонаблюдения, подбирал средства маскировки.

Доказывать невиновность помогал искусственный интеллект

Адвокат Зинченко спрашивал у чата GPT, настоящее ли фото того парня в панаме. Он давал, что на самом деле даже не ясно, что это за локация.

Игорь Сулима, который также защищает интересы Зинченко, говорит, что на одежде обвиняемого в убийстве Ирины Фарион не было пороховых остатков, которые бывают от выстрела.

Прокурор ранее сообщил, что Зинченко хранил оружие калибра 9 на 18 мм изготовленное или переработанное самодельным способом.

Допрос потерпевших и затягивание дела

Наталья Романик, адвокат семьи Ирины Фарион, заявила о попытке адвокатов Зинченко затянуть дело. Кстати, прокурор и адвокаты до следующего заседанияполучили задачи. Должны начать с письменных доказательств, а также допросить потерпевших и свидетелей.

Зинченко уже был вывезен из зала суда. Его проводили под скандирование "Пожизненно/Воля".

Следующее заседание суда состоится 26 февраля в 11.00.

Что сказал Зинченко после заседания суда

После окончания заседания по делу убийства Ирины Фарион к Зинченко прибежала мать.

Сам он прокомментировал решение суда так:

"Чем можно быть довольным или недовольным?"

Убийство Ирины Фарион — что известно

19 июля 2024 года произошло трагическое нападение на известное украинское языковед Ирину Фарион. В результате стрельбы она получила тяжелые ранения, которые привели к ее смерти в больнице.

Уже 22 июля тысячи украинцев пришли попрощаться с Ириной Фарион. Церемония прощания прошла с широким общественным резонансом. Похоронили деятельницу на Лычаковском кладбище во Львове, на поле №22.

В конце августа на фасаде дома по улице Масарика, 3, где она проживала, установили мемориальную памятку, чтобы почтить ее память.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Позже правоохранители задержали подозреваемого — Вячеслава Зинченко в Днепре.

Галицкий суд Львова взял вероятного убийцу под стражу без права внесения залога. Позже адвокаты Зинченко подавали апелляцию с просьбой изменить меру пресечения, но получили отказ. Недавно стало известно, что суд продлил меру пресечения подозреваемому. А в конце 2024 года подозреваемому в убийстве Фарион изменили квалификацию преступления. Ему грозит высшая мера наказания.