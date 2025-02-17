Работа начата? В ЦИК прокомментировали заявление Порошенко и письма в вузы

В Конституции Украины нет выборов в военное время

Полученные письма некоторыми учебными заведениями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) — плановая работа, а не подготовка к выборам. И заявления экс-президента Петра Порошенко о точной дате президентских выборов не связаны с этим.

Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Дубовик член Центральной избирательной комиссии. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украине был остановлен государственный реестр избирателей, который следует возобновить.

"Это включает в себя несколько этапов. Первый — обновление данных об избирателях, этот этап завершен. Сейчас данные будут обновляться в установленном порядке, как это было до начала войны. Следующий этап, который начался в ноябре 2024, была работа ЦИК вместе с местными органами власти по уточнению границ избирательных участков", — говорит Дубовик.

По его словам, это связано и с продолжающимися на определенных территориях боевыми действиями, и с рядом переименований, городов, улиц и т.д. Система государственного реестра избирателей включает подсистему, имеющую адреса всей страны, всех зданий страны. Именно ее следует актуализировать.

"Письма, которые получили учебные заведения, — это плановая работа по обновлению данных об избирательных участках на постоянной основе в процессе возобновления работы Государственного реестра избирателей. И это не только о выборах. В письме четко отмечалось, что нужно обновить определенные данные", — отмечает член комиссии.

Дубовик добавляет, что всего было изменено 22 тысячи топонимов. Это касалось 9 тысяч избирательных участков. А вот по вопросу голосования украинцев за границей на президентских выборах, он подчеркнул, что это уже вопрос не к ЦИК, а к Министерству иностранных дел Украины и избирательному кодексу.

Комментируя недавнее заявление Порошенко, что выборы состоятся 26 октября 2025 года, Дубовик сказал: "Возможно, он как глава фракции что-то знает. Но 26 октября, если бы не было войны, это плановые выборы в органы местного самоуправления. Когда мы должны выбирать депутатов местных советов, сел, поселков, город".

По его словам, все говорят о президентских выборах, забывая о местных. Однако следует помнить, что в Конституции Украины есть очередные, внеочередные и промежуточных выборы, а во время военного режима нет.

В то же время, по словам политолога Романа Еделева, 5 декабря 2024 года ЦИК действительно обновил один пункт дополнительных сведений об учете избирательных участков, созданных на постоянной основе. Эти изменения не радикальны и в основном касаются доступности помещений избирательных участков лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения.

"Учет избирательных участков действительно осуществляется, в частности районными в городе Киеве государственными администрациями. И им нужно обновить эти данные, в том числе из-за подобных запросов. То есть с юридической точки зрения это нормальный процесс, адекватные и изменения, и запрос", — говорит политолог.

Что предшествовало

Во вторник, 18 февраля, в сети появилась информация, что некоторые высшие учебные заведения Украины и школы якобы получили письма ЦИК о необходимости обновления данных о доступности помещений для проведения выборов с участием маломобильных людей.

"Необходимо обновить дополнительные сведения о помещениях участковых избирательных комиссий и помещениях для голосования избирательных участков, утверждены постановлением Центральной избирательной комиссии от 25.96.2020 №116", — говорилось в сообщении.

Отмечается, что учреждения, получившие документы, до марта 2025 должны сообщить о доступности помещений избирательных участков для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский дал совет украинцам, недовольным отсутствием выборов.