"Подарок" на День влюбленных: в Киеве сгорело авто подсанкционной журналистки Крюковой

Крюкова говорит, что знает заказчиков поджога

В Киеве сгорел автомобиль Range Rover подсанкционной журналистки Светланы Крюковой. Инцидент произошел 13 февраля около полуночи в Деснянском районе столицы, в результате чего пострадал фасад дома и квартира на втором этаже.

Это уже второй случай уничтожения автомобиля бывшего заместителя главного редактора запрещенного издания "Страна.ua". Об этом пишет "Украинская правда".

Как сообщается, правоохранители выясняют причину возгорания – поджог или взрыв. Транспортное средство восстановлению не подлежит, хотя пожар удалось вовремя потушить.

Несмотря на то, что огонь повредил фасад дома и квартиру на втором этаже, никто из людей не пострадал. По словам Крюковой, она знает заказчиков поджога, однако отказывается называть конкретные имена.

"Так с Днем влюбленных меня еще никто не поздравлял", – прокомментировала журналистка. Она сразу вспомнила о текущем судебном процессе с блоггером Игорем Лаченковым и активистом Денисом Кошельником, а также назвала среди возможных недоброжелателей советника президента Дмитрия Литвина и представителей Офиса президента.

Напомним, месяц назад, 19 января 2025 года, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против пропагандистов, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский. Среди ограничений – запрет пользоваться и распоряжаться движимым имуществом. Именно поэтому, по словам Крюковой, автомобилем пользовался водитель для перевозки детей в спортивные секции. Транспортное средство обычно парковали под домом водителя, где произошел инцидент.

В сентябре 2024 года Крюкова подала иск о защите чести и достоинства против блоггеров Лаченкова, Романа Синицына и Евгения Пронина. Ее интересы в суде представлял адвокат Алексей Шевчук, известный по делам Геннадия Корбана, Ильи Кивы, Александра Онищенко и Борислава Розенблата. С 2016 по 2022 год Крюкова работала заместителем главного редактора "Страна.ua", а в 2024 году объявила о приостановлении профессиональной деятельности.

Ранее Телеграф писал, что трэш-блогер Щадило пожаловался на преследование со стороны украинских прокуроров. Мужчина стал известен благодаря сомнительному контенту.