"Подарунок" на День закоханих: у Києві згоріло авто підсанкційної журналістки Крюкової

Крюкова каже, що знає замовників підпалу

У Києві згорів автомобіль Range Rover підсанкційної журналістки Світлани Крюкової. Інцидент стався 13 лютого близько опівночі у Деснянському районі столиці, внаслідок чого постраждав також фасад будинку та квартира на другому поверсі.

Це вже другий випадок знищення автомобіля колишньої заступниці головного редактора забороненого видання "Страна.ua". Про це пише "Українська правда".

Як повідомляється, правоохоронці наразі з'ясовують причину загоряння – підпал чи вибух. Транспортний засіб відновленню не підлягає, хоча пожежу вдалося вчасно загасити.

Попри те, що вогонь пошкодив фасад будинку та квартиру на другому поверсі, ніхто з людей не постраждав. За словами Крюкової, вона знає замовників підпалу, проте відмовляється називати конкретні імена.

"Так із Днем закоханих мене ще ніхто не вітав", – прокоментувала журналістка. Вона одразу згадала про поточний судовий процес із блогером Ігорем Лаченковим та активістом Денисом Кошельніком, а також назвала серед можливих недоброзичливців радника президента Дмитра Литвина та представників Офісу президента.

Нагадаємо, місяць тому, 19 січня 2025 року, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про санкції проти пропагандистів, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський. Серед обмежень – заборона користуватися та розпоряджатися рухомим майном. Саме тому, за словами Крюкової, автомобілем користувався водій для перевезення дітей на спортивні секції. Транспортний засіб зазвичай паркували під будинком водія, де й стався інцидент.

У вересні 2024 року Крюкова подала позов про захист честі та гідності проти блогерів Лаченкова, Романа Сініцина та Євгена Проніна. Її інтереси в суді представляв адвокат Олексій Шевчук, відомий за справами Геннадія Корбана, Іллі Киви, Олександра Онищенка та Борислава Розенблата. З 2016 по 2022 рік Крюкова працювала заступницею головного редактора "Страна.ua", а у 2024 році оголосила про призупинення професійної діяльності.

Раніше "Телеграф" писав, що треш-блогер Щадило поскаржився на переслідування з боку українських прокурорів. Чоловік став відомий завдяки сумнівному контенту.