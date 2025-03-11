Пора на огород. Украинцев повеселили необычные "пахари" на Закарпатье (видео)

Они еще и "бонусом" удобрят землю

Весна – время пахать огороды, сажать и сеять. К делу на Закарпатье присоединились необычные "пахари" — на огородах заметили большую группу диких "помощников".

Забавное видео опубликовано в Facebook. На кадрах большая стая взрослых диких кабанов на дороге поделилась на две части — часть пошла на огород вправо, вторая — влево. Выглядит это очень забавно – будто рабочие приехали на работу.

В комментариях люди удивлены количеством животных и тем, что они совсем не боятся людей. Шутят, что огород будет не только вспахан, но и удобрен.

"Как их много, и не боятся. Такие, как вспашут, то больше не захочешь!", "Будет перепаханное еще и удобренное", "За трюфелями", "Вот бригада копателей", "Открывайте хлева, запускайте свежину", "Вспашка огорода, — заказ по тел. Лесная лужайка", — шутят в сети.

Как рассказывал "Телеграф", в Украине появились "патриотические" вкусы чипсов — CHIPSTERS начали делать эти популярные снеки со вкусами борща, котлеты по-киевски и вареников с капустой. Это вызвало обсуждение и шутки в сети.