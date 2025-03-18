В Одессе попрощаются с убитым активистом Ганулом: где и когда пройдет церемония

Провести активиста в последний путь смогут все желающие

В среду, 19 марта, в Одессе пройдет прощание с украинским активистом Демьяном Ганулом, которого застрелили посреди улицы на глазах у людей. Церемонию организуют в парке Шевченко, возле памятника.

Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале "Ganul", который ранее активно вел активист. Там указали, что прощание начнется ровно в 9:00.

"Украинский патриот, общественный деятель и борец за справедливость он погиб, но память о нем будет жить в наших сердцах. Приходите, чтобы провести его в последний путь", — говорится в сообщении.

Убийство Демьяна Ганула — что известно

В пятницу, 14 марта, в центре Одессы был застрелен известный активист Демьян Ганул. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что берёт "под личный контроль расследование раскрытия этого преступления".

Блоггеры и активисты отреагировали на дерзкое преступление в Одессе. Каждый из них прокомментировал событие.

Следует добавить, что ранее одесский активист Демьян Ганул просил СБУ о защите. В своем Telegram он писал, что опасается покушения на себя или своих близких.

Демьян Ганул

По словам активиста, после последних акций по защите чести военных он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.

Подозреваемый в убийстве Ганула был задержан с оружием. Местные паблики пишут, что мужчине 52 года и он житель Кировоградской области, откуда и сам Ганул.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Одессе суд избирал меру пресечения подозреваемому в убийстве Демьяна Ганула Сергею Шалаеву.