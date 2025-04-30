На продажу, скоту или для самогону? Куда могут девать мешки с конфетами из кладбищ

Сотни комментариев и предположений разлетелись по сети

После поминальных дней в соцсетях появились видео, на которых видно, как люди собирают сладости с могил на кладбищах. В частности, на одном из видео, снятом в поезде, следовавшем из Киева в Закарпатье, пассажиры загружали мешки с конфетами и пасками, собранными на столичных кладбищах.

Эти видео вызвали оживленное обсуждение среди украинцев. "Телеграф" собрал самые популярные комментарии.

Некоторые пользователи выражают возмущение, считая, что собранные сладости могут использоваться не по назначению. В частности, есть предположение, что конфеты могут использовать для изготовления самогона или кормления скота.

Некоторые предполагают, что конфеты могут затем продавать в интернете "со скидкой". Также люди могут изготавливать леденцы из некоторых сладостей, пишут комментаторы.

Другие пользователи отвергают такие предположения. Говорят, что собранные сладости могут использоваться для личного потребления.

В социальных сетях также обращают внимание, что собирателями могут быть люди из разных регионов Украины. Например, в Закарпатье традиции оставления сладостей на могилах менее распространены. Поэтому это может объяснять, почему некоторые люди приезжают в другие области для сбора таких "даров".

Происходившее в поминальные дни в регионах, опубликовал один из украинских телеграм-каналов.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы возмущены поведением ромы на кладбищах. Сеть развевалась кадрами из гробов, где люди мешками собирают конфеты и не только.