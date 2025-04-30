На продаж, худобі чи на самогон? Куди можуть дівати мішки з цукерками з кладовищ

Сотні коментарів та припущень розлетілися мережею

Після поминальних днів у соцмережах з'явилися відео, на яких видно, як люди збирають солодощі з могил на кладовищах. Зокрема, на одному з відео, знятому в потязі, що прямував з Києва на Закарпаття, пасажири завантажували мішки з цукерками та пасками, зібраними на столичних цвинтарях.

Ці відео викликали жваве обговорення серед українців. "Телеграф" зібрав найпопулярніші коментарі.

Деякі користувачі висловлюють обурення, вважаючи, що зібрані солодощі можуть використовуватися не за призначенням. Зокрема, є припущення, що цукерки можуть використовувати для виготовлення самогону або годування худоби.

Дехто припускає, що цукерки можуть потім продавати в інтернеті "зі знижкою". Також люди можуть виготовляти льодяники з деяких солодощів, пишуть коментатори.

Інші користувачі відкидають такі припущення. Мовляв, що зібрані солодощі можуть використовуватися для особистого споживання.

У соціальних мережах також звертають увагу на те, що збирачами можуть бути люди з різних регіонів України. наприклад, у Закарпатті традиції залишення солодощів на могилах менш поширені. Тому це може пояснювати, чому деякі люди приїжджають до інших областей для збору таких "дарів".

Що коїлося у поминальні дні в регіонах, опублікував один з українських телеграм-каналів.

Раніше "Телеграф" писав, що українці обурені поведінкою ромів на кладовищах. Мережа замайоріла кадрами з гробків, де люди мішками збирають цукерки й не тільки.