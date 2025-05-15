Заморозки ударят по Украине с новой силой. Где и когда кардинально изменится погода (карта)

Местами прогнозируют вплоть до -5 градусов

Украину снова накроют сильные заморозки, которые могут нанести большой ущерб фермерам. Так, 16-17 мая во Львовской и Ровенской областях температура на поверхности почвы может опуститься до двух градусов мороза.

Об этом сообщает Ровенский областной центр по гидрометеорологии. Отмечается, что на территории области ожидаются заморозки, которые будут соответствовать ІІ уровню опасности.

"Ночью и утром 16 мая ожидаются заморозки в воздухе 0..-2º. ІІ уровень опасности — оранжевый", — говорится в сообщении.

В то же время во Львовской области прогнозируются сильные заморозки на 16-17 мая. Столбик термометра может опуститься до — 5 º, сообщает Львовский РЦГМ.

В пятницу, 16 мая, по территории Львовской области ночью и утром ожидаются заморозки 0-5°С, а в городе Львов — до -2°. Это соответствует ІІ уровню опасности, оранжевому. Также заморозки обещают ночью и утром 17 мая, которые соответствуют І уровню опасности, желтому. Так, в области будет до -3°С, а во Львове — до 0-2°.

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 16 апреля на западе страны местами будет небольшой дождь, но днем термометр покажет до +13 градусов. Ночью температура опустит до +3 градусов. 17 мая практически всю территорию Украины ожидают дожди и до +15 градусов на западе. На юге и в центре страны солнце пригреет до +20 градусов.

Погода в Украине 16 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину вернется почти летнее тепло.