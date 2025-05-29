Развалины Сатановского замка могут помнить времена динозавров (фото, видео)

Крепость над Збручем завораживает не только сотнями лет истории

Среди горных ландшафтов Хмельнитчины, на северной окраине поселка Сатанов, высятся остатки древней крепости. Первое документальное упоминание о замке – 1403 год. Однако исследователи предполагают, что строительство началось во второй половине XV — начале XVI века, или даже на сто лет раньше — в XIV веке. Но в себе скрывает замок загадки и вовсе доисторических времен.

Сатановский замок выдержал не одно испытание, видел татар, казаков, опришков и даже московского царя Петра I. Сейчас же от него остались руины. Замок был пятиугольной формы. На каждом углу стояла башня. Сохранились частично сейчас три. Со стороны Сатанова было еще две, фундамент одной можно разглядеть, но другая — стерта с лица земли.

Даже днем туристы охотно фотографируются на руинах – панорама с замка очень эффектна, а сам он способствует размышлениям. Однако ночью Сатановский замок превращается в действительно мистическое место.

Сатановский замок ночью/ Фото: Дмитрий Полюхович, ukraine__incognita

Как сейчас услышим звон казацкой сабли/ Фото: Дмитрий Полюхович, ukraine__incognita

Мифы и мистика

В народе говорят, что из-под замка тянется тайный подземный ход в соседнее село Калагаровка — для перемещения в случае осады. Входы в эти подземелья сегодня засыпаны, но, согласно описаниям, сохранились достаточно хорошо. Время от времени здесь появляются ценители мистики, искатели "сокровенного", пытающиеся найти ход собственноручно, но это может быть опасно. Поговаривают и о сокровищах, спрятанных в замке. Расстрелянный в Сандармохе украинский писатель Клим Полищук в 1921 году опубликовал рассказ "Сокровища веков", действие которого происходит именно в Сатанове и рассказывает о мифических сокровищах Сатановского замка.

Настоящее сокровище – это стены

Но самое интересное – в самих камнях. Говорят, что это остатки жизни из доисторического океана Палеотетис. Один из использованных известняков известняк, датируемый Палеозойской эрой, около 440 миллионов лет назад. Именно в этих камнях могли сохраниться остатки древних жителей океана Палеотетис — туристы замечали кораллы Favosites, трилобитов, губки, брахиоподы и т.д. Изучить историческую ценность дожны ученые.

Вероятные остатки коралла семейства Favosites в Сатановском замке

Как найти Сатановский замок

Сатановский замок расположен в поселке Сатанов, около 80 км от Хмельницкого. Добраться сюда можно как на собственном авто, так и на рейсовом автобусе. Сатанов имеет удобное транспортное сообщение с Хмельницким и соседними городами – рейсы курсируют регулярно. Поселок также стоит осмотреть, здесь есть отели и санатории. Прогулка у реки Збруч станет приятным дополнением. Если вы на авто — до Тернополя почти такое же расстояние, а сам поселок находится на границе областей.

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