"Никогда не отказывались": в США сделали новое заявление о помощи Украине

Помощь Украине продолжится

В США заверяют, что никогда не отказывались от поддержки Украины и продолжат оказывать ей помощь. Это включает и поставки оружия.

Об этом во время брифинга рассказала спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс. По ее словам, недавняя пауза в поставках вооружения не является новой политикой американского правительства.

"США никогда не прекращали поддержку Украины и намерены и дальше ее оказывать", — сказала она. Также чиновница напомнила, что ее страна является первой по объемам выделенной Украине помощи.

Брюс добавила, что администрация Дональда Трампа продолжает заботиться о том, чтобы у украинцев было все необходимое.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что очень недоволен действиями Путина, пообещал разблокировать поставки оружия Украине, а также намекнул на возможность введения жестких санкций против России. На фоне этого директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить Трампу имеющиеся данные о применении РФ химического оружия в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Трамп отметил, что может это сделать, поскольку лично не прекращал помощь Украине, а приостановка была связана с решением главы Пентагона.