Солнце даст передышку украинцам, но долго ли? Ученые дали прогноз

Сильная 6-балльная буря отступила — геомагнитное поле стабилизируется.

После мощной магнитной бури, бурлившей на Земле последние дни, наконец-то наступил период покоя. В четверг, 10 июля, существенных магнитных бурь не ожидается – К-индекс составляет всего 2 (зеленый уровень).

О спокойной геомагнитной ситуации сообщили в Центре прогнозирования космической погоды NOAA. Большинство астросиноптиков сходятся во мнении, что затяжная "красная" сильная магнитная буря, вероятно, снизила свою силу на Земле и завершилась.

Чего ждать в ближайшие дни

С четверга, 10 июля, до субботы, 12 июля магнитных волнений и бурь не будет. По прогнозам американского Центра прогнозирования космической погоды:

11 июля — К-индекс 1,7 (зеленый уровень), слабые магнитные бури

— К-индекс 1,7 (зеленый уровень), слабые магнитные бури 12 июля — К-индекс 2,7 (зеленый уровень), слабые магнитные бури

10 июля – самый спокойный день недели. Индекс снижается до 2. Геомагнитное поле Земли стабилизируется, влияние на организм практически отсутствует.

График геомагнитных штормов

Почему это важно

Магнитные бури могут влиять на метеозависимых людей, вызывая головную боль, усталость, раздражительность или нарушение сна. Возможны технические сбои: кратковременные перебои в GPS, связи или работе электронных приборов.

За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса В, две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3. Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Когда ждать следующих штормов

Во второй половине июля ожидается еще один период повышенной солнечной активности – ориентировочно 22-23 июля.

Но объясним, что это не окончательный прогноз по магнитным бурям, ведь погода на светиле может меняться каждые 10 минут. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа, так что ситуация может измениться.

Метеочувствительным людям пока можно немного расслабиться — после нескольких дней "красного" уровня активности магнитосфера Земли наконец-то успокоилась.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что предыдущая магнитная буря завершилась, но на горизонте уже новая. Ученые обновили график солнечной активности.