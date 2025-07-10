Сонце дасть перепочинок українцям, але чи на довго? Вчені дали прогноз

Сильна 6-бальна буря відступила — геомагнітне поле стабілізується

Після потужної магнітної бурі, що вирувала на Землі останні дні, нарешті настав період спокою. У четвер, 10 липня, суттєвих магнітних бур не очікується — К-індекс становить лише 2 (зелений рівень).

Про спокійну геомагнітну ситуацію повідомили в Центрі прогнозування космічної погоди NOAA. Більшість астросиноптиків сходяться на думці, що затяжна "червона" сильна магнітна буря, ймовірно, знизила свою силу на Землі і завершилась.

На що чекати найближчими днями

Від четверга, 10 липня, до суботи, 12 липня магнітних заворушень і бур не буде. За прогнозами американського Центру прогнозування космічної погоди:

11 липня — К-індекс 1,7 (зелений рівень), слабкі магнітні бурі

— К-індекс 1,7 (зелений рівень), слабкі магнітні бурі 12 липня — К-індекс 2,7 (зелений рівень), слабкі магнітні бурі

10 липня – найспокійніший день тижня. Індекс знижується до 2. Геомагнітне поле Землі стабілізується, вплив на організм практично відсутній.

Графік геомагнітних штормів

Чому це важливо

Магнітні бурі можуть впливати на метеозалежних людей, викликаючи головний біль, втому, дратівливість або порушення сну. Також можливі технічні збої: короткочасні перебої у GPS, зв'язку чи роботі електронних приладів.

За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу В, два спалахи класу С та один спалах класу М1,3. Спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Коли чекати наступних штормів

У другій половині липня очікується ще один період підвищеної сонячної активності — орієнтовно 22–23 липня.

Але пояснимо, що це не остаточний прогноз щодо магнітних бур, адже погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години, тому ситуація може змінитися.

Метеочутливим людям поки що можна трохи розслабитись — після кількох днів "червоного" рівня активності магнітосфера Землі нарешті заспокоїлась.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що попередня магнітна буря завершилась, але на горизонті вже нова. Вчені оновили графік сонячної активності.