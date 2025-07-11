Угроза ракетной атаки на Украину: россияне подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС

Также над Украиной сейчас более 100 ударных беспилотников врага

Российские оккупанты готовят новую массированную ракетную атаку на Украину с использованием остатков своей стратегической авиации. Четыре Ту-95МС взлетели с авиабазы "Оленья", один Ту-95МС поднялся с аэродрома "Энгельс-2", также оттуда взлетел 1 бомбардировщик Ту-160.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Допускается, что враг использует не только остатки стратегической авиации, но и баллистические ракеты и, возможно, "Калибры" из акватории Черного моря. Также над Украиной сейчас более 100 ударных беспилотников врага.

Ракетные удары могут происходить в несколько волн: в районе Энгельса группа самолетов соберется примерно в 01:30 – 02:00, ракеты в воздушном пространстве можно ожидать с 02:00 до 03:00. На втором пусковом рубеже в районе Каспийского моря враг будет примерно 3:00 – 03:30, ракеты можно ожидать примерно в 04:30 – 05:00.

До этого в ночь на 9 июля враг атаковал Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в нескольких городах, работали системы ПВО. Россияне применили 728 ударных дронов, семь крылатых и шесть аэробаллистических ракет. Главным направлением атаки был Луцк. А 4 июля враг устроил 12-часовую комбинированную атаку на Киев.

Отметим, в прошлый раз россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину в ночь на 29 июня. В нападении приняли участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, истребители МиГ-31К и корабли из состава остатков Черноморского флота России. Враг использовал для удара ракеты "Кинжал", Х-101, "Калибр" и ударные беспилотники.