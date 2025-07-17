Укр

Кто следующий будет дежурить после Келлога? Украинцы шутят об отъезде спецпредставителя США

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
794
Мемы об отъезде Кита Келлога Новость обновлена 17 июля 2025, 16:31
Мемы об отъезде Кита Келлога. Фото Коллаж, "Телеграф"

Келлог пробыл в Украине три дня

Отъезд спецпредставителя США Кита Келлога из Украины вдохновил украинцев на волну мемов. Ведь именно в этот период Россия не совершала массированных атак на Киев и страну в целом, как и прогнозировал искусственный интеллект.

"Телеграф" собрал лучшие мемы о Келлоге. Заметим, что приехал он в Украину 14 июля, в понедельник, но пробыл в Киеве не неделю, как планировалось, а три дня.

Известно, что Келлог уехал из Украины в среду, 16 июля. О его отъезде еще официально не сообщали, однако СМИ со ссылкой на источники подтверждают эту информацию. Интересно, что за период пребывания спецпредставителя в Украине не было массированных комбинированных ударов по Киеву и стране в целом Украинцы даже показали карту полета "шахедов", летающих на востоке, юге и немного в центре страны.

Мемы об отъезде Келлога
Мемы об отъезде Келлога

Были и культовые мемы со скриншотом из психологического триллера "Остров проклятых" с Леонардо Ди Каприо. На них изображена реакция украинцев, которые узнали, что Келлог уехал из Киева.

"Украина потеряла лучшее ПВО. Patriot? Нет, Келлог уехал из Киева", — говорится в меме.

Келлог уехал из Украины, мемы
Келлог уехал из Украины, мемы
Мемы об отъезде Келлога
Келлог уехал из Украины, мемы
Мемы об отъезде Келлога

В мемах украинцы даже показали "Журнал дежурств должностных лиц США с целью предотвращения атак РФ". Учитывая, что Кремль не совершал массированные налеты, приезд людей из администрации Трампа действительно можно было бы считать такой мерой.

Келлог уехал из Украины, мемы
Журнал дежурств должностных лиц США с целью предотвращения атак РФ

Напомним, что украинцы также шутили и о приездае Кита Келлога в Украину. Самые остроумные имена были связаны с его именем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы бурно отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа и создали остроумные мемы.

Теги:
#Украина #США #Мемы #Кит Келлог