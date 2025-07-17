Кто следующий будет дежурить после Келлога? Украинцы шутят об отъезде спецпредставителя США
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Келлог пробыл в Украине три дня
Отъезд спецпредставителя США Кита Келлога из Украины вдохновил украинцев на волну мемов. Ведь именно в этот период Россия не совершала массированных атак на Киев и страну в целом, как и прогнозировал искусственный интеллект.
"Телеграф" собрал лучшие мемы о Келлоге. Заметим, что приехал он в Украину 14 июля, в понедельник, но пробыл в Киеве не неделю, как планировалось, а три дня.
Известно, что Келлог уехал из Украины в среду, 16 июля. О его отъезде еще официально не сообщали, однако СМИ со ссылкой на источники подтверждают эту информацию. Интересно, что за период пребывания спецпредставителя в Украине не было массированных комбинированных ударов по Киеву и стране в целом Украинцы даже показали карту полета "шахедов", летающих на востоке, юге и немного в центре страны.
Были и культовые мемы со скриншотом из психологического триллера "Остров проклятых" с Леонардо Ди Каприо. На них изображена реакция украинцев, которые узнали, что Келлог уехал из Киева.
"Украина потеряла лучшее ПВО. Patriot? Нет, Келлог уехал из Киева", — говорится в меме.
В мемах украинцы даже показали "Журнал дежурств должностных лиц США с целью предотвращения атак РФ". Учитывая, что Кремль не совершал массированные налеты, приезд людей из администрации Трампа действительно можно было бы считать такой мерой.
Напомним, что украинцы также шутили и о приездае Кита Келлога в Украину. Самые остроумные имена были связаны с его именем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы бурно отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа и создали остроумные мемы.