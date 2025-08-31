Стало известно, откуда убийца Парубия мог взять рюкзак Glovo

Рассказываем, что заявили в компании

Убийство Андрея Парубия произошло в центре Львова 30 августа. Нардеп шел в спортзал, когда на него напал киллер и произвел выстрелы. В сети писали, что нападающий мог быть с рюкзаком курьерской службы доставки Glovo.

В пресс-службе компании Glovo в комментарии "Телеграфу" заявили, что такую сумку продают на украинских сайтах. Журналисты "Телеграфа" промониторили сайт OLX и нашли этому подтверждение.

Рюкзак продают по разным ценам от 300 до 3000 тысяч гривен. Его можно купить онлайн в любом городе.

Также в пресс-службе компании Glovo заявили, что сумки принадлежат курьерам и их не забирают. Поэтому объявления о их продаже появляются на сайте по продаже.

Отдельно в компании заявили, что готовы оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании. Также выразили соболезнования семье погибшего нардепа.

"Мы глубоко шокированы жестоким убийством политика и государственного деятеля Андрея Парубия. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Glovo готова оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании, чтобы способствовать установлению всех обстоятельств и поиску преступников", — говорится в заявлении пресс-службы Glovo.

Убийство Андрея Парубия — что известно

30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме застрелил Андрея Парубия во Львове. Он произвел восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда скорой помощи. Во Львове был объявлен план "Сирена", а в поисках преступника привлекли СБУ. В полиции говорили, что преступника пока не нашли. Там добавили, что он тщательно спланировал нападение и, вероятно, давно следил за жертвой.

Однопартиец Парубия Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" убежден, что за убийством стоят россияне. Сам факт нападения он называет актом террора.

Такое же мнение разделяет народный депутат Николай Княжицкий. Он рассказал "Телеграфу", что за нападением на Парубия стоит Россия. По его словам, однажды бывшего спикера Рады уже пытались убить возле гостиницы "Киев".

На следующее утро на месте убийства нардепа Андрея Парубия во Львове продолжились следственные действия. Улица остается перекрытой.

Корреспондентка "Телеграфа" побывала рядом с местом убийства. По ее словам, к вечеру 30 августа на место убийства нардепа люди начали массово сносить свечи, однако уже к утру их не осталось.

Стало известно, что попрощаться с Андреем Парубием можно будет 1 сентября, в 19.00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь Святого Юра, 5) состоится парастас во Львове. Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон Андрея Парубия, убитого 30 августа.