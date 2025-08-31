Оказался без прикрытия: в УГО объяснили, почему у Парубия не было охраны от государства

После прекращения полномочий должностного лица государственную охрану у него забирают

Бывший спикер Верховной Рады и народный депутат Андрей Парубий, застреленный 30 августа во Львове, не имел охраны от государства. Однако, как выяснилось, государство здесь и не могло ничего сделать — поскольку по закону Парубия не должны были охранять.

Об этом говорится в официальном разъяснении Управления государственной охраны (УГО). Там пояснили, что государственные охранники выполняют свои задачи исключительно в рамках действующих законов, а в соответствии со статьей 6 закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" УГО обеспечивает охрану ряда высших должностных лиц государства. Охрану получают:

председатель Верховной Рады Украины;

премьер-министр Украины;

председатель Конституционного суда Украины;

председатель Верховного суда;

первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

первый вице-премьер-министр Украины;

министр иностранных дел;

генеральный прокурор;

министр обороны Украины;

заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Однако после прекращения полномочий должностного лица государственную охрану у него забирают. Правда, это делается не моментально, а через год после ухода с поста. Парубий уже очень давно покинул пост спикера Верховной Рады, поэтому с него сняли охрану.

Отметим, что депутат Львовского облсовета Игорь Князевич в комментарии "Телеграфу" сказал, что Парубий никогда не пользовался охраной и никогда не обсуждал этот вопрос. Поэтому киллеру удалось беспрепятственно подойти к нему и застрелить посреди дня на одной из оживленных улиц Львова.

Убийство Парубия

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме застрелил Андрея Парубия во Львове. Он произвел восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда скорой помощи. Во Львове был объявлен план "Сирена", а в поисках преступника привлекли СБУ. В полиции говорили, что преступника пока не нашли. Там добавили, что он тщательно спланировал нападение и, вероятно, давно следил за жертвой.

Однопартиец Парубия Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что за убийством стоят россияне. Сам факт нападения он называет актом террора.

Такое же мнение разделяет народный депутат Николай Княжицкий. Он рассказал "Телеграфу", что за нападением на Парубия стоит Россия. По его словам, однажды бывшего спикера Рады уже пытались убить возле гостиницы "Киев".