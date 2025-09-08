Фанат СССР: стали известны результаты обысков у убийцы Андрея Парубия

Во время обыска 1 сентября правоохранительные органы в доме Сцельникова нашли документы, боеприпасы и награды

Во время обыска Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады и народного депутата Андрея Парубия, правоохранители обнаружили в доме, где он проживал, боеприпасы и советские награды и знаки отличия. Это подтверждает версию о том, что Сцельников был большим фанатом Советского Союза.

Данные об обыске отражены в решении Галицкого районного суда Львова. Согласно данным, во время обыска 1 сентября правоохранительные органы в доме Сцельникова нашли документы, боеприпасы и награды, в том числе:

два пиротехнических устройства;

50 стреляных гильз от оружия;

85 контейнеров для пластиковых патронов (нелетальное оружие);

33 ордена и медали как Украины и СССР, три приложения к медалям, а также 25 значков и металлических звезд эпохи СССР, в том числе нагрудный знак "За взятие Будапешта";

четыре блокнота с рукописными записями, лист с подъемниками из законодательства;

флешки и мобильные телефоны с различной информацией.

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме застрелил Андрея Парубия во Львове. Он произвел восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда скорой помощи. Во Львове был объявлен план "Сирена", а в поисках преступника привлекли СБУ.

Подозреваемого в убийстве Парубия, которое произошло 30 августа во Львове, в ночь с 31 августа на 1 сентября задержали в Хмельницкой области и сразу же начали допрашивать. Убийцей оказался львовянин Михаил Сцельников. На первом же судебном заседании подозреваемый в убийстве Парубия признался в совершенном. Он сообщил, что на преступление пошел из-за желания "отомстить украинским властям" за гибель собственного сына — которого, как оказалось, почти не видел много лет и участия в его жизни не принимал. По его словам, Парубия он выбрал потому, что жил с ним в одном городе.