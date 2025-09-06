Россия будет вставлять палки в колеса? Какие трудности ожидает расследование убийства Парубия

Заинтересованность российских спецслужб к этому делу достаточно велика

В расследовании убийства нардепа Андрея Парубия и подобных нападениях довольно большую роль играет личность жертвы. Эти события всегда обрастают множеством теорий.

Об этом "Телеграфу" рассказал Валерий Кур — украинский оперативник, один из основателей подразделений по борьбе с организованной преступностью в Украине (УБОП) в материале "Убийства будут продолжаться: один из основателей подразделений УБОП о планах Кремля, легализации короткоствола и спецслужбы".

"Особенно если это яркие, неординарные и неоднозначно воспринимаемые в обществе как, например, Андрей Парубий или Сергей Стерненко, личности. Их неординарность и популярность автоматически порождает больше гипотез, и следствие обязано отрабатывать не одну-две, а десяток версий", — говорит Валерий.

По его словам, обычно эти версии ограничиваются двумя-тремя направлениями, но внутри каждой есть под версии. Они со временем отсекаются по мере того, как появляются доказательства. И только, когда версия полностью проверена, ставится отметка "отработанная".

"Опасность в том, что противник может сознательно "подбрасывать" ложные версии, искусно их оформлять и навязывать следствию. Это старая советско-российская проблема: схватиться за то, что удобнее, выгоднее и упустить истину. Истина у них – своя. К сожалению, в первые годы независимости Украина, тоже "страдала этой же болезнью". Сейчас, к счастью, украинские следователи пытаются избегать таких ошибок", — говорит Кур.

Андрей Парубий

Относительно убийства Парубия, по словам оперативника, ключевым является заинтересованность российских спецслужб, и прежде всего главы России Владимира Путина. Ведь на подобные диверсии Россия тратит немалые средства, траты которых должны быть оправданы.

"Это значит, что они будут пытаться и финансировать попытки влияния на функции защиты подозреваемых, и проводить ложные информационные кампании, чтобы разрушать судебные перспективы. Опытные защитники уже сейчас внимательно следят за тем, что говорят о задержанных. И потом они используют это в судах: "его заранее назвали убийцу". Именно поэтому слишком широкое публичное обсуждение деталей мешает только следствию", – говорит Кур.

Напомним, что нардеп Алексей Гончаренко уже высказался о подозреваемом в убийстве Парубия. При этом следствие не предоставляет большого количества информации о личности убийцы, его мотивах и обрабатываемых версиях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный следователь Руслан Сушко раскрыл основные версии и мотивы убийства Парубия.