Были и другие преступления: всплыли интересные детали о предполагаемом убийце Парубия

Злоумышленник год проживал во Львове, где и застрелил нардепа

Михаилу Сцельникову, предполагаемому убийце нардепа и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, объявили подозрение в госизмене. СБУ собрала доказательства, подтверждающие это.

Что нужно знать:

Подозреваемый в убийстве Парубия имел связь с РФ

Киллер планировал сбежать за границу после выполнения задания

Какой срок светит убийце Парубия

Как отметили в пресс-службе СБУ, подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу спецслужб РФ. Во время проживания во Львове с Михаилом Сцельниковым связались агенты Кремля, которые и завербовали мужчину.

По данным следствия, он сначала отслеживал и передавал россиянам локации сил обороны, пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим. А уже после проверки агента на готовность приступил к выполнению более "сложной" задачи, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению.

"Чтобы выполнить "заказ" государства-агрессора, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата. Одновременно с этим, по данным следствия, киллер готовил план своего побега за границу после убийства", — говорится в сообщении.

Известно, что когда копы поймали подозреваемого, он планировал сбежать из Украины. На основании полученных доказательств мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что 30 августа во Львове убили депутата Андрея Парубия. Неизвестный мужчина выстрелил в него посреди улицы и скрылся, копы задержали его на Хмельнитчине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по делу об убийстве Парубия появились новые детали.