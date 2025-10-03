Були й інші злочини: спливли цікаві деталі про ймовірного вбивцю Парубія

Фігуранту оголосили ще одну підозру за ККУ

Михайлу Сцельникову, ймовірному вбивці нардепа та ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, оголосили підозру у держзраді. СБУ зібрала докази, які це доводять.

Що треба знати:

Підозрюваний у вбивстві Парубія мав зв'язок з РФ

Кілер планував втекти за кордон після виконання завдання

Який строк світить вбивці Парубія

Як зазначили у пресслужбі СБУ, підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ. Під час проживання у Львові з Михайлом Сцельниковим зв'язались агенти Кремля, які і завербували чоловіка.

За даними слідства, він спочатку відстежував та передавав росіянам локації Сил оборони, намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. А вже після перевірки агента на готовність до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину.

"Щоб виконати "замовлення" держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що коли копи піймали підозрюваного, він планував втекти з України. На підставі отриманих доказів чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові вбили депутата Андрія Парубія. Невідомий чоловік вистрілив у нього посеред вулиці і втік, копи затримали його на Хмельниччині.

