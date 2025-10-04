Сюда ехали лучшие химики страны, а теперь это зона смерти: что произошло с крупнейшим нефтяным НИИ Украины

Как один из самых мощных научно-исследовательских институтов Украины превратился в заброшенную развалину.

Посреди Киева стоит огромный комплекс заброшенных зданий, где когда-то кипела научная жизнь. Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности "Масма" в свое время давал работу сотням ученых и инженеров, создавал технологии для всей страны, а его разработки использовали от Прибалтики до Дальнего Востока. Сейчас по коридорам разбросаны бумаги, на столах стоят колбы с неизвестными веществами, а во дворе ржавеет старый автобус "Икарус".

"Телеграф" рассказывает, как один из самых мощных научно-исследовательских институтов советских времен превратился в заброшенную опасную зону, почему его признали банкротом и сейчас продают на аукционе из того, что от него осталось.

Создавали масла для всего СССР: золотые годы "Масмы"

Масма, Киев

Институт основали еще в 1958 году как отдел, занимавшийся исследованиями в угольной промышленности. Спустя пять лет его профиль изменился — с 1963 года здесь сосредоточились на нефтепереработке и нефтехимии. Именно эти направления стали главными для "Масмы" на следующие 53 года — вплоть до 2016-го.

Вход в институт "Масма", фото Google Maps

Ученые института решали сложные задачи, связанные с переработкой нефти и производством смазочных масел. Они не просто сидели над пробирками в лабораториях – их разработки сразу шли в производство. Благодаря технологиям, созданным в "Масме", на заводах начали выпускать различные смазки, холодильные жидкости, закалочные смеси для металлургии.

В 1992 году институт расширил свою деятельность. Здесь был создан банк данных о вторичных процессах нефтепереработки и разработан специальное программное обеспечение. Ученые изготовили установку для исследования гидрогенизационных процессов — сложных химических реакций, улучшающих качество нефтепродуктов. Фактически институт являлся мозговым центром для всей нефтеперерабатывающей отрасли.

Территория предприятия заброшена, фото Google Maps

От процветания до забвения: почему институт за три года опустел навсегда

После 2017 года в истории института началась совсем другая глава. Активная работа прекратилась, люди постепенно увольнялись или уходили сами, лаборатории пустели. Ориентировочно с 2020 года "Масма" стала заброшенным объектом – туда уже не приходили сотрудники, не велись исследования, не создавались новые технологии.

Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности "Масма"

Причин упадка было несколько. Главная – потеря государственного финансирования и заказов. После распада СССР многие научно-исследовательские институты оказались в затруднительном положении. Раньше они работали на большой государственной машине, получали стабильное финансирование и гарантированные заказы.

Упадок института "Масма"

Институт не смог адаптироваться к новым условиям рынка. Его разработки оказались не столь востребованными, как считалось. Частные инвесторы не заинтересовались этим направлением, новые заказчики не явились. Научная база постепенно устаревала, оборудование выходило из строя, а денег на обновление не было.

Финансовые трудности нарастали как снежный шар, катящийся с горы. Государственное предприятие не могло самостоятельно зарабатывать достаточно средств, чтобы содержать огромный комплекс зданий и платить зарплаты ученым. Долги скапливались, перспектив не было.

Как сейчас выглядит Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности "Масма"

Банкротство и ликвидация: как закончилась 65-летняя история легендарного научно-исследовательского института

Работники "Масмы"

В 2016 году Министерство энергетики и угольной промышленности Украины издало приказ о реорганизации государственного предприятия "Научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности "МАСМА", сделав его структурным подразделением ГП "ОС "МАСМА-СЕПРО"". Этой государственной компании институт оказался не нужен. Начался процесс ликвидации компании.

Руины института

Единый имущественный комплекс института готовится к продаже на аукционе. Он состоит из 55 объектов недвижимости.

В коридоре института

Среди них – лабораторный корпус площадью 6912 квадратных метров, административный корпус на 3438 квадратных метров, лабораторно-экспериментальный корпус площадью 1870 квадратных метров. Весь этот огромный комплекс, когда-то являвшийся сердцем научных исследований, теперь выставят на торги.

Что осталось от помещений

Опасная зона вместо лабораторий: что сейчас осталось в заброшенных корпусах института

Сегодня на территории "Масмы" — руины. По коридорам разбросана старая мебель, таблички с названиями отделов, сломана электроника. В комнатах остались химические препараты – колбы, банки, пробирки с неизвестными веществами.

Некоторые из веществ, хранящихся в помещении бывшего института, могут быть опасны.

Некоторые из этих жидкостей и порошков могут быть опасными и даже смертельными. Во дворе гниют ржавые автобусы — они напоминают о легендарных временах института.

В главном корпусе сохранились советские плакаты и фотографии исследователей. Эти снимки — память о работавших здесь людях, об их открытиях и достижениях. Есть большой актовый зал, где раньше проводились научные конференции и собрание коллектива. Сейчас он пуст.

На территории расположены склады, некий цех, котельная. Везде тот же беспорядок — бумаги, макулатура, забытые вещи. Противогазы, которые могли бы стать ценными экспонатами, кто-то похитил. Осталась только куча ненужного хлама.

Во многих комнатах стоят удивительные приборы, предназначение которых сейчас трудно определить. Это специальное оборудование для химических исследований, когда-то стоившее немалых денег. Теперь оно просто ржавеет и разрушается.

История института "Масма" — это история целой эпохи, когда наука была действительно важной, когда государство вкладывало деньги в исследования, а ученые могли спокойно работать над сложными задачами. Теперь от всего этого остались только пустые постройки, забытые фотографии на стенах и опасные химикаты в колбах. Комплекс площадью более 12 тысяч квадратных метров скоро продадут кому-то, кто, возможно, снесет эти корпуса и построит что-нибудь новое.

