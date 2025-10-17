Здесь можно увидеть единственную в Украине Ярмарочную икону: где этот монастырь и чем еще он интересен (фото)

Среди старинных стен под куполами Троицкого собора чувствуется неразрывная связь поколений, передающих веру и культурное наследие от предков к потомкам

На правом берегу реки Удай неподалеку от Прилука сохранился один из самых ценных духовных и архитектурных памятников Украины – Густинский Свято-Троицкий женский монастырь. Он уже более четырех столетий является центром православной веры и культуры.

Святыня поражает архитектурной красотой украинского барокко и привлекает паломников своей главной святыней – чудотворной Густинской иконой Божией Матери. "Телеграф" расскажет о ней поподробнее.

История монастыря началась в 1600 году, когда монах Йоасаф вместе со своими учениками основал обитель на острове, покрытом густым лесом. Именно от этого леса монастырь и получил свое название – Густинский. В 1614 году здесь появилась первая деревянная Троицкая церковь, положившая начало духовной жизни обители.

К тому времени монастырь выполнял не только религиозную функцию. Это был настоящий укрепленный форпост, обнесенный глубоким рвом и высокими оборонительными стенами, защищавшими братию от многочисленных опасностей беспокойной эпохи.

Густынский монастырь, литоргафия

Расцвет в гетманские времена

Настоящий расцвет монастыря наступил во второй половине XVII века благодаря щедрой поддержке украинских гетманов Ивана Самойловича и Ивана Мазепы. В 1672–1676 годах был построен величественный каменный Свято-Троицкий собор – уникальный шедевр украинского барокко, до сих пор поражающий своим архитектурным совершенством.

Портрет гетмана Самойловича, обнаруженный среди росписей Свято-Троицкого собора

О козацком прошлом монастыря "Телеграф" подробно рассказывал раньше. Монастырь посещали выдающиеся деятели эпохи: гетман Петр Сагайдачный, Иерусалимский патриарх Феофан, митрополит Петр Могила и другие.

Сегодня пять куполов Троицкого собора, исполненных в правильных и неправильных формах, создают неповторимый силуэт. Храм является ранним образцом крещатой пятикупольной архитектуры с характерными грушевидными куполами. Особое внимание привлекают ярусные ниши, придающие внутреннему пространству театральность и величие, создавая атмосферу возвышенной духовности.

Свято-Троицкий собор, современный вид

В конце XVII века монастырь обнесли высокими кирпичными стенами с воротами и башнями – редкий для Левобережной Украины пример фортификационной архитектуры того времени.

Чудотворная святыня

Сердце монастыря – это чудотворная Густинская икона Божией Матери, которая считается главной святыней обители. Икона постоянно находится в Троицкой церкви слева от царских врат и пользуется большим уважением среди верующих со всей Украины.

Густинская икона Божией Матери

Каждую субботу у иконы проходят торжественные молебны с акафистом. Особенно интересна традиция ежегодной ярмарки, когда святой образ торжественно выносят из храма и устанавливают в специальной часовне посреди торжища, символизируя духовное значение иконы для всей общины. Отсюда и происходит ее другое название — "Ярмарочная". Верующие молятся и верят в ее защитную и исцеляющую силу, обращаясь к Божией Матери как к заступнице и покровительнице православных.

Молитва к Густинской иконе Божией Матери просит покровительства, исцеления душевных и телесных недугов, а также духовной поддержки в жизненных испытаниях. Икона является величайшим духовным сокровищем монастыря и символом глубокой веры и надежды для паломников со всей Украины.

Через испытания к возрождению

История монастыря не была безоблачной. Обитель неоднократно испытывала разрушения от пожаров и военных бедствий, но каждый раз возрождалась, как феникс из пепла. Особенно тяжелым испытанием стал советский период, когда монастырь был закрыт, а духовная жизнь прекратилась.

Иконостас Троицкой церкви

В 1940-х годах здесь функционировал психоневрологический диспансер, а в 1959 году после очередного закрытия монастыря монахинь выставили за ворота. Многочисленные иконы частично были перевезены в Прилукский собор, другие – в церковь села Ряшки, но позже эта церковь сгорела вместе с иконами.

Как выглядит монастырь после реставрации

Однако в 90-х годах началось возрождение. Монастырь снова стал действующей женской обителью, вернулся к активной духовной жизни. За последние десятилетия были отреставрированы ключевые церковные строения, колокольня, часовня и каменные стены. Сегодня монастырь не только восстановил свое религиозное предназначение, но и развивает хозяйство, принимает паломников и туристов со всей Украины и мира.

Фото монастыря с 19 века

Как добраться до монастыря

От Киева до монастыря примерно 200 км, которые можно преодолеть за 3-4 часа в зависимости от трафика. Также есть возможность добраться до Прилук по железной дороге или автобусом, а дальше – местным транспортом или такси до села Густиня и монастыря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Днестром есть настоящий скальный монастырь. Первый пещерный храм обители посвятили Усекновению главы Иоанна Предтечи.