Укр

Здесь можно увидеть единственную в Украине Ярмарочную икону: где этот монастырь и чем еще он интересен (фото)

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Среди старинных стен под куполами Троицкого собора чувствуется неразрывная связь поколений, передающих веру и культурное наследие от предков к потомкам

На правом берегу реки Удай неподалеку от Прилука сохранился один из самых ценных духовных и архитектурных памятников Украины – Густинский Свято-Троицкий женский монастырь. Он уже более четырех столетий является центром православной веры и культуры.

Святыня поражает архитектурной красотой украинского барокко и привлекает паломников своей главной святыней – чудотворной Густинской иконой Божией Матери. "Телеграф" расскажет о ней поподробнее.

История монастыря началась в 1600 году, когда монах Йоасаф вместе со своими учениками основал обитель на острове, покрытом густым лесом. Именно от этого леса монастырь и получил свое название – Густинский. В 1614 году здесь появилась первая деревянная Троицкая церковь, положившая начало духовной жизни обители.

К тому времени монастырь выполнял не только религиозную функцию. Это был настоящий укрепленный форпост, обнесенный глубоким рвом и высокими оборонительными стенами, защищавшими братию от многочисленных опасностей беспокойной эпохи.

Густынский монастырь, литоргафия

Расцвет в гетманские времена

Настоящий расцвет монастыря наступил во второй половине XVII века благодаря щедрой поддержке украинских гетманов Ивана Самойловича и Ивана Мазепы. В 1672–1676 годах был построен величественный каменный Свято-Троицкий собор – уникальный шедевр украинского барокко, до сих пор поражающий своим архитектурным совершенством.

Портрет гетмана Самойловича, обнаруженный среди росписей Свято-Троицкого собора

О козацком прошлом монастыря "Телеграф" подробно рассказывал раньше. Монастырь посещали выдающиеся деятели эпохи: гетман Петр Сагайдачный, Иерусалимский патриарх Феофан, митрополит Петр Могила и другие.

Сегодня пять куполов Троицкого собора, исполненных в правильных и неправильных формах, создают неповторимый силуэт. Храм является ранним образцом крещатой пятикупольной архитектуры с характерными грушевидными куполами. Особое внимание привлекают ярусные ниши, придающие внутреннему пространству театральность и величие, создавая атмосферу возвышенной духовности.

Свято-Троицкий собор, современный вид

В конце XVII века монастырь обнесли высокими кирпичными стенами с воротами и башнями – редкий для Левобережной Украины пример фортификационной архитектуры того времени.

Чудотворная святыня

Сердце монастыря – это чудотворная Густинская икона Божией Матери, которая считается главной святыней обители. Икона постоянно находится в Троицкой церкви слева от царских врат и пользуется большим уважением среди верующих со всей Украины.

Густинская икона Божией Матери

Каждую субботу у иконы проходят торжественные молебны с акафистом. Особенно интересна традиция ежегодной ярмарки, когда святой образ торжественно выносят из храма и устанавливают в специальной часовне посреди торжища, символизируя духовное значение иконы для всей общины. Отсюда и происходит ее другое название — "Ярмарочная". Верующие молятся и верят в ее защитную и исцеляющую силу, обращаясь к Божией Матери как к заступнице и покровительнице православных.

Молитва к Густинской иконе Божией Матери просит покровительства, исцеления душевных и телесных недугов, а также духовной поддержки в жизненных испытаниях. Икона является величайшим духовным сокровищем монастыря и символом глубокой веры и надежды для паломников со всей Украины.

Через испытания к возрождению

История монастыря не была безоблачной. Обитель неоднократно испытывала разрушения от пожаров и военных бедствий, но каждый раз возрождалась, как феникс из пепла. Особенно тяжелым испытанием стал советский период, когда монастырь был закрыт, а духовная жизнь прекратилась.

Иконостас Троицкой церкви

В 1940-х годах здесь функционировал психоневрологический диспансер, а в 1959 году после очередного закрытия монастыря монахинь выставили за ворота. Многочисленные иконы частично были перевезены в Прилукский собор, другие – в церковь села Ряшки, но позже эта церковь сгорела вместе с иконами.

Как выглядит монастырь после реставрации

Однако в 90-х годах началось возрождение. Монастырь снова стал действующей женской обителью, вернулся к активной духовной жизни. За последние десятилетия были отреставрированы ключевые церковные строения, колокольня, часовня и каменные стены. Сегодня монастырь не только восстановил свое религиозное предназначение, но и развивает хозяйство, принимает паломников и туристов со всей Украины и мира.

Фото монастыря с 19 века

Как добраться до монастыря

От Киева до монастыря примерно 200 км, которые можно преодолеть за 3-4 часа в зависимости от трафика. Также есть возможность добраться до Прилук по железной дороге или автобусом, а дальше – местным транспортом или такси до села Густиня и монастыря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Днестром есть настоящий скальный монастырь. Первый пещерный храм обители посвятили Усекновению главы Иоанна Предтечи.

Теги:
#Украина #Икона #Монастырь #святыня