"На марафон хоть хватит?" Закрытие "Нацкешбэка" вызвало шутки в Украине

Программа работала с октября прошлого года

С мая 2026 года в Украине могут перестать начислять деньги по программе "Национальный кешбэк". Если средств в бюджете не хватит, это может произойти еще раньше — с 1 января следующего года.

Как говорится в постановлении Кабинета министров №1510, перечисление начисленного кешбэка за декабрь 2025 будет осуществляться в феврале 2026 при наличии бюджетных средств. Однако в условиях нехватки средств начисления кешбэка прекратят с 1 января 2026 года. В этом случае получателям не будут начислять кешбэк за декабрь 2025 года.

"Национальный кешбэк" — что это

Первые выплаты по программе Национального кешбэка "Сделано в Украине" начали начислять в октябре 2024 года. Суть программы в том, что украинцы получают государства 10% кешбэка из денег, потраченных на товары украинского производства, производители которых участвуют в программе.

Карта Национальный кешбэк

Максимально накопить в месяц можно до 3000 гривен. Для участия в программе необходимо создать карту "Национальный Кешбэк". При покупке в магазинах товаров, участвующих в программе, часть денег возвращается на этот специальный счет. Однако, чтобы получить кешбэк, расчет должен быть только банковской картой, с наличными деньгами это не работает. Кроме кешбэка, на карточку "Национальный кешбэк" насчитывается государственная помощь "Зимняя поддержка" — как в 2024, так и в этом году.

Как украинцы реагируют на сворачивание "Национального кешбэка"

В сети эта новость активно обсуждается. Много шуток по поводу того, что денег не хватает, потому что их украл Тимур Миндич (главный фигурант дела о коррупции в энергетике).

Миндич все забрал

Миндича потрясите, кешбэка хватит на десятилетия

Также пишут, что с сентября выплаты по кешбэку не начислялись. Некоторые лишь укрепились во мнении, что это популизм.

Что и нужно было доказать! Очередная показуха с треском лопнула!

Мне еще с сентября не насчитало

Это вообще идиотская была идея и чистый популизм с самого начала. Эти деньги никому отдельно не помогут и не изменят жизнь к лучшему, а вместе это огромная сумма, которую лучше бы потратили на армию.

Смеются, что волнуются, хватит ли денег на Национальный марафон.

А на марафон хоть есть деньги?.. а то я переживаю

Как сообщал "Телеграф", с 22 ноября правила использования средств в программе "Национальный Кешбэк" пересмотрели: перечень доступных товаров и услуг обновили. Изменения ввели для того, чтобы согласовать с государственной программой "Зимняя поддержка", по которой украинцы получат по 1000 грн именно на эту карту.