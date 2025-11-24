"На марафон хоч вистачить?" Закриття "Нацкешбеку" викликало жарти в Україні

Програма працювала з жовтня минулого року

З травня 2026 року в Україні можуть припинити нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек". Якщо грошей в бюджеті не вистачатиме, це може статися ще раніше — з 1 січня наступного року.

Як йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510, перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів. Однак в умовах нестачі коштів, нарахування кешбеку припинять з 1 січня 2026 року. В цьому випадку отримувачам не будуть нараховувати кешбек за грудень 2025 року.

"Національний кешбек" — що це

Перші виплати за програмою Національного кешбеку "Зроблено в Україні" почали нараховувати у жовтні 2024 року. Суть програми в тому, що українці отримують держави 10% кешбеку з грошей, витрачених на товари українського виробництва, виробники яких беруть участь у програмі.

Картка Національний кешбек

Максимально накопичити за місяць можна до 3000 гривень. Для участі у програмі необхідно створити карту "Національний кешбек". Під час придбання в магазинах товарів, які беруть участь в програмі, частину грошей повертають на цей спеціальний рахунок. Проте щоб отримати кешбек, розрахунок має бути лише банківською карткою, з готівкою це не працює. Крім кешбека, на картку "Національний кешбек" нараховують державну допомогу "Зимова підтримка" — як у 2024 році, так і цьогоріч.

Як українці реагують на згортання "Національного кешбека"

В мережі цю новину активно обговорюють. Багато жартів щодо того, що грошей не вистачає, адже їх вкрав Тімур Міндіч (головний фігурант справи про корупцію в енергетиці).

Міндіч все забрал

Міндіча потрусіть, кешбеку хватить на десятиріччя

Також пишуть, що з вересня виплати за кешбеком не нараховувалися. Дехто лише укріпився у думці, що це популізм.

Що й треба було довести! Чергова показуха з тріском луснула!

Мені ще з вересня не нарахувало

Це взагалі ідіотська була ідея і чистий популізм з самого початку. Ці гроші нікому окремо не допоможуть і не змінять життя на краще, а разом це величезна сума яку краще б витратили на армію

Сміються, що хвилюються, чи вистачить грошей на Національний марафон.

А на марафон хоч є гроші?….а то я переживаю

Як повідомляв "Телеграф", з 22 листопада правила використання коштів у програмі "Національний кешбек" переглянули: перелік доступних товарів і послуг оновили. Зміни запровадили для того, щоб узгодити з державною програмою "Зимова підтримка", за якою українці отримають по 1000 грн саме на цю картку.