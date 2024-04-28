Зрелище не для слабонервных: в запорожском цирке гимнасты сорвались с высоты (видео)

Это уже второй инцидент в запорожском цирке в этом месяце

В субботу, 27 апреля, в Запорожском государственном цирке два гимнаста сорвались с высоты и упали на арену. Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области. Там отметили, что инцидент произошел при исполнении гимнастического номера.

В дежурную часть отдела №1 (Вознесеновский) Запорожского райуправления полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы доставлены двое несовершеннолетних. Полицейские выяснили, что около 18:00 во время спектакля в городском цирке исполнители гимнастического номера программы не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты.

Из-за падения оба получили травмы разной степени тяжести. По данным правоохранителей, в настоящее время дети находятся в больнице, угрозы их жизни нет. В то же время, по информации местных СМИ, у девушки произошло сотрясение мозга, а у парня – перелом ноги.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Стоит отметить, что в минувшие выходные в Запорожском государственном цирке медведь напал на дрессировщика. Это также произошло во время выступления.

Напомним, 8 апреля стало известно о бронировании сотрудников "Передвижного цирка Украины". Также Минкульт забронировал от мобилизации работников сферы культуры и медиа. В сети такое решение сразу вызвало волну мемов и шуток, а также резкую критику и недоразумение. Однако в министерстве обвинили граждан в неуважении к работе деятелей культуры и примитивной оценке.