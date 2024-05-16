Киевлянам приготовиться: сколько человек в день готовы принимать столичные ТЦК

Каждый украинец призывного возраста обязан обновить свои данные

В субботу, 18 мая, вступит в силу новый закон о мобилизации и все военнообязанные украинцы должны будут обновить свои персональные данные. На это дается ровно 60 дней.

Даже если ранее мужчина получил статус ограниченно пригодного, он должен прийти в ТЦК и обновить свои данные, а затем пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Подробнее о том, какая пропускная способность у киевских ТЦК и СП рассказали в Министерстве обороны Украины в ответе на запрос ресурса "LIGA.net".

Так, пропускная способность столичных ТЦК и СП составляет примерно 50-70 человек в день. Отмечается, что эти показатели зависят от района и количества штатных сотрудников.

Напомним, что с 18 мая для всех украинских мужчин станет обязательной явка в ТЦК в течение 60 дней, если они соответствуют следующим критериям:

возраст от 18 до 60 лет;

не имеют освобождения от службы по причине инвалидности и снятия с воинского учета.

Мужчинам необходимо будет обновить свои персональные данные — телефон, электронную почту (при наличии) и адрес фактического места жительства. Для этого предусмотрено "три пути" — прийти в ТЦК, посетить центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или же электронный кабинет.

Даже если ранее мужчина получил статус ограниченно пригодного, он должен прийти в ТЦК и обновить свои данные, а затем пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит его дальнейший статус.

По результатам визита в ТЦК, а в дальнейшем и ВВК, на руки мужчина получает документ, который ему впредь придется постоянно носить с собой во избежание недоразумений с работниками ТЦК и полиции.

Также на воинский учет с 18 мая обязаны встать и женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образования. Причем это требование распространяется даже на тех, кто по специальности никогда не работал.

Таким образом женщины с подобным образованием приравниваются к военнообязанным мужчинам, но не во всем, например, служба в ВСУ для женщин-медиков и фармацевтов является добровольной, то есть без их желания мобилизовать никого не могут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве полиция активно вычисляет уклонистов и массово отправляет их в ТЦК. Лицам, которые разыскиваются за нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации, грозит административная ответственность.