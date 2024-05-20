Доллар скачет: сколько стоит валюта в обменниках Киева
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Поднялась стоимость евро
Курс доллара колеблется в более широком коридоре и уже медленно подошел к 40 гривен. За выходные американская валюта и падала, и поднималась.
Евро постепенно дорожает. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 20 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,42 грн
Евро (EUR): 42,75 грн
Злотый (PLN): 10,01 грн
Канадский доллар (CAD): 28,91 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,38 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,97 грн
Евро (EUR): 43,37 грн
Злотый (PLN): 10,05 грн
Канадский доллар (CAD): 29,38 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,97 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные поднялся на несколько копеек.
Покупка: 39,94 грн
Продажа: 40,00 грн
Ранее "Телеграф" писал, перевалит ли курс доллара за 40 гривен. Хотя в планах есть постепенная девальвация, не стоит переживать из-за действий Нацбанка, резкого ослабления гривны не предвидится.