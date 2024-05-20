Доллар скачет: сколько стоит валюта в обменниках Киева

Поднялась стоимость евро

Курс доллара колеблется в более широком коридоре и уже медленно подошел к 40 гривен. За выходные американская валюта и падала, и поднималась.

Евро постепенно дорожает. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 20 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,42 грн

Евро (EUR): 42,75 грн

Злотый (PLN): 10,01 грн

Канадский доллар (CAD): 28,91 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,38 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,97 грн

Евро (EUR): 43,37 грн

Злотый (PLN): 10,05 грн

Канадский доллар (CAD): 29,38 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,97 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные поднялся на несколько копеек.

Покупка: 39,94 грн

Продажа: 40,00 грн

Ранее "Телеграф" писал, перевалит ли курс доллара за 40 гривен. Хотя в планах есть постепенная девальвация, не стоит переживать из-за действий Нацбанка, резкого ослабления гривны не предвидится.