До 63 гривен за литр: украинские АЗС перевернули цены на топливо в конце недели

Стоимость горючего на АЗС остается стабильно высокой

На 17 мая 2024 г. цены на топливо в Украине продолжают оставаться на высоком уровне, отражая глобальные тенденции нефтяного рынка и внутренние факторы экономики страны. Также в последний месяц в Украине не стихают разговоры о приближении транспортного и топливного коллапса.

Стоимость горючего, как известно, влияет не только на автомобилистов, но и на рядовых потребителей и предприятия. Горючее как ключевой энергетический ресурс оказывает большое влияние на уровень жизни граждан, стоимость товаров и перевозок и общую экономическую ситуацию страны.

Цены на горючее сегодня

Согласно последним данным на сайте Минфин, средние цены на разновидности топлива в Украине на 17 мая 2024 выглядят следующим образом: бензин А-95 премиум – 59,53 грн, бензин А-95 – 55,91 грн, бензин А-92 – 52,27 грн., дизель – 53,00 грн. и автогаз – 26,76 грн.

На этой неделе цены на популярные виды горючего колебались не существенно и ежедневно добавляли или теряли по 1 копейке, разве что дизель сбросил сразу 16 копеек в сутки. Хотя на некоторых АЗС цена на 95 бензин достигла 63 грн за литр.

Однако тенденции к удорожанию сохраняются, поскольку недавно Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по акцизному налогу, среди положений которого – повышение акцизных ставок на топливо. В частности, ставка на 1000 л бензина может прибавить сразу 145 евро. И хотя таких цен планируют достичь лишь за три года, даже несущественное увеличение ставки акциза неизбежно приведет к повышению цен на АЗС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, следует ли ожидать топливного коллапса. Мнения экспертов по этому вопросу разнятся.