Киевляне все чаще жалуются на шум генераторов: озвучены цифры

Жителей столицы беспокоит негативное влияние на здоровье

В Киеве растет количество жалоб на шумовое загрязнение, вызванное работой электрогенераторов. Только за июнь 2024 года поступило 39 официальных обращений граждан по этому поводу.

Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве. Там отметили, что с начала года количество таких обращений уже достигло 87.

В ведомстве подчеркнули, что причиной массового использования генераторов стали длительные стабилизационные отключения электроэнергии, вызванные повреждением объектов энергетической инфраструктуры Украины страной-агрессором. Субъекты хозяйствования вынуждены устанавливать генераторы вблизи магазинов, салонов красоты и других заведений часто рядом с жилыми домами.

Эксплуатация генераторов сопровождается не только значительным шумом, но загрязнением атмосферного воздуха выбросами отработанного топлива. Именно поэтому жители города жалуются на неудобства и негативное влияние на здоровье.

Чтобы узнать, какая комиссия была бы способна разбираться в конфликтах между горожанами и бизнесом и чем закончились скандалы с генераторами Укргазбанка и ТРЦ Dream Town, читайте в материале "Телеграфа" — "Генераторы мешают жить части киевлян. Что с этим делать?"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть подводные камни при покупке генераторов из-за границы. Также мы рассказывали о том, какие модели зарядных станций сейчас самые популярные, какая у них мощность и сколько эти устройства стоят.