Кияни все частіше скаржаться на шум генераторів: озвучені цифри

Мешканців столиці турбує негативний вплив на здоров'я

У Києві зростає кількість скарг на шумове забруднення, спричинене роботою електрогенераторів. Лише за червень 2024 року надійшло 39 офіційних звернень громадян з цього приводу.

Про це "Телеграфу" повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Києві. Там зазначили, що з початку року кількість таких звернень сягнула вже 87.

У відомстві підкреслили, що причиною масового використання генераторів стали тривалі стабілізаційні відключення електроенергії, викликані пошкодженням об'єктів енергетичної інфраструктури України країною-агресором. Суб'єкти господарювання змушені встановлювати генератори поблизу магазинів, салонів краси та інших закладів, часто поряд з житловими будинками.

Експлуатація генераторів супроводжується не лише значним шумом, але й забрудненням атмосферного повітря викидами відпрацьованого палива. Саме тому мешканці міста скаржаться на незручності і негативний вплив на здоров'я.

Щоб дізнатися, яка комісія була б здатна розбиратися у конфліктах між містянами і бізнесом та чим закінчилися скандали з генераторами Укргазбанку і ТРЦ Dream Town, читайте у матеріалі "Телеграфу" — "Генератори заважають жити частині киян. Що з цим робити?"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є підводні камені при купівлі генераторів з-за кордону. Також ми розповідали про те, які моделі зарядних станцій зараз найпопулярніші, яка у них потужність і скільки ці пристрої коштують.