В Киеве на выходных пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы
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Здесь всегда многолюдно
На выходных, 23 и 24 ноября, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в разных районах Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.
Фермеры ждут покупателей со свежими товарами на любой вкус и кошелек. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах. Кроме этого, здесь вы сможете лично пообщаться с фермерами и узнать у них секреты получения настоящей качественной продукции.
Ярмарки будут проходить с соблюдением всех предусмотренных во время военного положения правил безопасности.
Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.
Перед тем как посетить ярмарки рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций на которых они будут организованы.
Так, сельскохозяйственные ярмарки в субботу, 23 ноября, пройдут по следующим адресам:
В воскресенье, 24 ноября, ярмарки будут организованы в столице на следующих локациях:
Кроме этого вы всегда можете посетить коммунальные рынки, расположенные по таким адресам:
- КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;
- КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;
- КП "Житний рынок" — ул. Верхний Вал, 16.
Напомним, цены на украинском рынке продолжают расти и удорожание стимулируют определенные факторы. Эксперт прогнозирует дальнейшую негативную тенденцию.
Как говорит ученая Института аграрной экономики Инна Сало, на стоимость повлияли жара и засуха, объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.
Она прогнозирует, что в ноябре будут дорожать овощи до 15%. Например, до 35 гривен за кило может вырасти цена на капусту белокочанную, до 20 гривен подорожает репчатый лук, а до 34 гривен — картофель.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в товары из категории бакалеи продолжают дорожать, и тенденция сохранится в дальнейшем. Сахар также не будет стоять на месте и со следующего года его стоимость может вырасти до 32 тысяч гривен за тонну.