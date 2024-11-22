У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Тут завжди багатолюдно

На вихідних, 23 та 24 листопада, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію : овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 23 листопада, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 24 листопада, ярмарки будуть організовані у столиці на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, ціни на українському ринку продовжують зростати і подорожчання стимулюють певні фактори. Експерт прогнозує подальшу негативну тенденцію.

Як каже вчена Інституту аграрної економіки Інна Сало, на вартість вплинули спека та посуха, обсяги поставок, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

Вона прогнозує, що у листопаді дорожчатимуть овочі до 15%. Наприклад, до 35 гривень за кіло може вирости ціна на білокачанну капусту, до 20 гривень подорожчає цибуля, а до 34 гривень — картопля.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у товари з категорії бакалії продовжують дорожчати, і ця тенденція збережеться надалі. Цукор також не стоятиме на місці і з наступного року його вартість може зрости до 32 тисяч гривень за тонну.