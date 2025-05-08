В Германии объявили чрезвычайное положение: связано ли это с Украиной

Мерц подчеркнул, что нелегальная иммиграция вредит общественному согласию

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил "чрезвычайное положение" в стране из-за миграционного кризиса. Он выполняет свое предвыборное обещание и стремится установить постоянный контроль на границах.

Об этом сообщает "WELT". Правительство планирует активировать статью 72 Договора о функционировании ЕС, позволяющую временно отступать от норм Евросоюза для сохранения общественного порядка и безопасности. Это значит, что Дублинское соглашение больше не будет применяться — искателей приюта могут разворачивать еще на границе.

Министерство внутренних дел информирует послов соседних стран о грядущих изменениях. Уже 7 мая Александер Добриндт приказал пограничникам отказывать во въезде мигрантам, прибывающим из так называемых "безопасных стран". Исключения предусмотрены только для уязвимых групп, например, беременных женщин.

Мерц, неоднократно критиковавший ситуацию с миграцией, еще до выборов пообещал, что в первый день в должности введет постоянный пограничный контроль и запретит нелегальный въезд, даже имеющим право на защиту. "Мы решаем, кто приезжает в нашу страну, и пресекаем нелегальную иммиграцию", — сказал он.

После теракта в Золингене в августе 2024 года, Мерц усилил риторику, отмечая, что нелегальная иммиграция вредит общественному согласию. Сейчас он считает, что ситуация требует радикальных решений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц стал канцлером Германии 6 мая — только со второй попытки. Во время повторного голосования его поддержали 325 депутатов, что немного превысило необходимый минимум в 316 голосов.